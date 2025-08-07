Motta nega acordo para frear protesto na Câmara: ‘A presidência é inegociável’ Presidente voltou a pregar diálogo e prometeu providências ligadas a deputados ‘até o fim do dia’ Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 07/08/2025 - 13h13 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h24 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Hugo Motta, presidente da Câmara, nega acordo para encerrar protesto no plenário.

Motta ressaltou que a presidência é "inegociável" e não cederá às demandas da oposição.

Deputados oposicionistas afirmam ter apoio para pautar projetos como o fim do foro privilegiado e anistia.

Motta defende o diálogo entre parlamentares e o papel institucional da presidência da Câmara.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, diz não ter feito promessa de pautar projetos na Casa Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 06.08.2025

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), negou ter feito qualquer acordo com deputados oposicionistas para encerrar o protesto que ocupava o plenário da Casa.

A jornalistas, nesta quinta-feira (7), Motta afirmou que a presidência da Câmara é “inegociável”, e que não há qualquer definição de pauta para atender os opositores.

“O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém”, disse.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A fala do político destaca não haver definição para análise dos projetos pleiteados pela oposição, como anistia aos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro e o fim do foro privilegiado.

‌



Conforme apurou o R7, houve uma conversa entre alguns representantes de partidos, que anunciaram apoio às propostas pleiteadas. A situação aconteceu antes do fim do protesto na Câmara, mas não houve definição de que os projetos seriam pautados.

O líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), argumenta ter maioria para conseguir pautar e aprovar as propostas, e relatou, à reportagem, que não há definição da presidência da Câmara nesse sentido.

‌



“Os líderes dos partidos Novo, PL, Progressista, União Brasil e PSD, acordamos que votaremos o fim do foro privilegiado, um texto a ser construído, um substitutivo ou uma nova PEC que será construída para a próxima semana, e a seguir nós votaremos anistia”, relatou.

Protesto na Câmara

Deputados ocuparam o plenário da Câmara em protesto após o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidir prender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

‌



Diferente do conceito de obstrução, a ação impediu qualquer atividade da Câmara por quase 48 horas. A ação foi encerrada na noite de quarta-feira (6), após uma série de negociações com o presidente da Câmara e lideranças.

Em meio os movimentos, Motta chegou a publicar um ato que previa o afastamento de mandato por seis meses em caso de descumprimento da saída do plenário. O presidente destaca que penalidades ligadas aos políticos devem ter uma atualização “até o fim do dia”.

