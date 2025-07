Após restrição a Bolsonaro, opositores voltam a defender impeachment de Moraes Oposição quer avançar pedido no Senado, enquanto Câmara mantém pauta por anistia e PEC para rever o foro privilegiado Brasília|Do R7 21/07/2025 - 17h19 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Parlamentares do PL querem ampliar ofensiva contra o Supremo no Congresso Reprodução/TV Câmara - 21.07.2025

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vão pleitear a análise do pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

O pedido vai fazer parte das demandas da oposição no Senado, conforme relataram parlamentares nesta segunda-feira (21). A definição se deu após uma reunião do PL, que contou com a participação de Bolsonaro.

A definição como prioridade na Casa se dá pelo Senado ser o local responsável por análises ligadas à corte. Atualmente, existem 28 pedidos contra o ministro, sendo o mais antigo de 2021. Não há indicação de que alguma das solicitações possa ser analisada.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp