Bolsonaro desiste de falar com jornalistas na Câmara por risco de ser preso Ex-presidente iria conceder entrevista coletiva à imprensa, mas optou por não falar após nova decisão de Moraes Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 21/07/2025 - 16h42 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h27 )

O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de reunião do PL, mas não falou com jornalistas Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 18/07/2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cancelou uma entrevista coletiva que faria com jornalistas no Congresso Nacional após reunião com deputados do próprio partido nesta segunda-feira (21). Ele tomou essa decisão para evitar ser preso em função das medidas cautelares impostas a ele pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

Na sexta-feira passada (18), Moraes tinha decidido que Bolsonaro não pode usar redes sociais. Nesta segunda-feira, o ministro acrescentou que o ex-presidente está proibido de dar entrevistas que sejam transmitidas nem transcritas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros.

Caso haja a violação desta decisão, Bolsonaro pode ter a decretação imediata da prisão.

Questionado pelo R7 na chegada ao Congresso, Bolsonaro afirmou que falaria com jornalistas às 16h. A mudança de planos seguiu recomendação dos advogados do ex-presidente.

O risco de prisão do ex-presidente fez com que uma série de recomendações fossem adotadas durante a reunião dele com deputados do PL. Assessores não puderam entrar no encontro, e houve restrição dos registros.

A decisão de Moraes é ampla e não especifica regras claras sobre a presença de Bolsonaro nas redes sociais. Assessores do ex-presidente, porém, avaliam que a restrição se aplica apenas a declarações feitas por ele, e não a fotos ou vídeos em que a imagem de Bolsonaro aparece.

