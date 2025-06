Advogado aponta falhas em delação de Mauro Cid e critica condução no STF Para especialista, depoimento é frágil, contraditório e pode ter desrespeitado normas do processo penal Heródoto Barbeiro|Heródoto Barbeiro 11/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 02h00 ) twitter

A delação de Mauro Cid sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado tem sido questionada por inconsistências e falta de provas concretas. Segundo Antônio Gonçalves, advogado criminalista, o depoimento apresenta apenas indícios frágeis e contradições, o que compromete seu valor jurídico.

Ele também critica a condução do interrogatório no STF, apontando que o ministro Alexandre de Moraes centralizou o papel de interrogador, desrespeitando normas do processo penal. Mesmo com falhas, o caso pode gerar desdobramentos políticos e novas investigações.

