Associação de familiares do 8/1 anuncia fim de ‘ajuda financeira-social’ sob acusação de desvio Valores são provenientes de doações Brasília|Do R7 19/05/2025 - 20h58 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Associação de familiares do 8/1 anuncia fim de ‘ajuda financeira social’ sob acusação de desvio Marcelo Camargo/Agência Brasil

A ASFAV (Associação de Familiares e Vítimas do 8 de janeiro) informou, no domingo (18), que vai encerrar, a partir de junho, a “ajuda financeira-social”, proveniente de doações, sob acusações de estarem se apropriando de tais recursos. No entanto, a associação reforçou que continuará auxiliando no trabalho político, jurídico e psicológico às famílias dos condenados pelos atos extremistas do 8 de janeiro.

“Membros e advogados desta associação vêm sofrendo sucessivos ataques, calúnias e acusações de estarem se apropriando dos recursos financeiros que são doados para esta instituição.Desta forma, não nos resta outra opção que não seja encerrar com o trabalho de ajudas financeiras. Reiteramos que todas as prestações de contas da ASFAV são públicas e podem ser acessadas no Youtube da Associação”, informou a organização em nota.

A entidade foi fundada em maio de 2023 pela advogada Gabriela Ritter, portanto. A partir de junho, a chave Pix disponibilizada nas redes sociais vai ser descontinuada.

“As pessoas vão precisar procurar ajuda em outra parte porque chegou no limite”, disse o advogado Ezequiel Silveira em vídeo divulgado nas redes sociais.

‌



Até o momento, o STF (Supremo Tribunal Federal) já condenou 503 pessoas em virtude dos atos extremistas, que aconteceu há mais de dois anos. As sentenças atingem incitadores, executores e financiadores da invasão às sedes dos Três Poderes, em Brasília, e resultam de 1.586 ações penais abertas desde o início das investigações, segundo dados da corte.

Desse total, 487 ações são de crimes graves, como golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, enquanto 1.099 processos envolvem crimes considerados simples, como incitação ao crime e associação criminosa. O STF também contabiliza oito absolvições.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp