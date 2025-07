Atenuantes por idade deixam de valer em crimes sexuais contra mulheres A partir de agora, punição para esses delitos podem ser maiores, mesmo que o agressor seja muito jovem ou idoso Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 04/07/2025 - 07h53 (Atualizado em 04/07/2025 - 07h53 ) twitter

Em 2024, Brasil registrou - em média - 227 vítimas de estupro por dia Marcos Santos/USP/Arquivo

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, sancionou a lei que determina que atenuantes por idade não se aplicam mais em casos de crimes sexuais contra mulheres. Assim, por exemplo, o prazo de prescrição não poderá reduzido pela metade

Pela legislação anterior, a idade do acusado — ser menor de 21 anos na data do crime ou maior de 70 anos na data da sentença — era considerada uma circunstância atenuante em qualquer tipo de delito. A partir de agora, esse tipo de mecanismo deixa de ser utilizado em casos desta natureza.

No campo do Direito Penal, atenuantes são fatores que reduzem a culpabilidade do acusado e, consequentemente, podem diminuir a pena. Por outro lado, agravantes são circunstâncias que aumentam a gravidade do crime e, por isso, podem levar a uma punição mais severa.

Além da idade, um exemplo de atenuante é quando o acusado confessa espontaneamente a autoria do crime perante a autoridade.

Entre os agravantes, estão situações como reincidência, crimes cometidos por motivo torpe ou quando a vítima está impossibilitada de se defender.

Tramitação

De autoria da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), o projeto teve relatório favorável da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO). A proposta ainda proíbe a redução do prazo de prescrição, quando o crime não pode mais ser punido.

“A juventude e a velhice não podem ser utilizadas como desculpas para a prática de violência sexual contra mulheres. O agente jovem ou idoso que comete esses delitos deve ser punido da mesma maneira que qualquer outro”, alegou a relatora.

Estupros

No ano passado, o Brasil registrou, em média, 227 vítimas de estupro por dia. Ao todo, foram 83.114 ocorrências ao longo do ano, o que representa um aumento de 1,11% em relação a 2023.

‌



A Região Sudeste apresentou a maior concentração de estupros em números absolutos, com 29.007 registros em 2024. Entretanto, quando se analisa sob a ótica da taxa de estupros por 100 mil habitantes, o destaque vai para a Região Norte, que liderou o ranking nacional com uma taxa de 62,44, seguida pelo Centro-Oeste, com 57,73.

Em nível estadual, os estados com o maior número absoluto de vítimas de estupro foram: São Paulo (15.989), Paraná (6.881) e Rio de Janeiro (5.819). Por outro lado, os menores números absolutos foram registrados em Roraima (607), Amapá (658) e Acre (678).

