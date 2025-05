‘Ato vergonhoso e covarde’, diz Lula sobre ataque de Israel que deixou nove irmãos mortos Presidente publicou declaração nas redes sociais e disse que ação contra Gaza não é combate ao terrorismo, mas ‘vingança’ Brasília|Do R7, em Brasília 26/05/2025 - 09h52 (Atualizado em 26/05/2025 - 09h52 ) twitter

Lula fez declaração nas redes sociais Ricardo Stuckert / PR - 24.05.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou neste domingo (25) nota de repúdio ao ataque de Israel contra Gaza que deixou nove irmãos mortos. Nas redes sociais, Lula disse que o ato era “vergonhoso e covarde”.

“A morte de 9 dos 10 filhos da médica palestina, Alaa Al-Najjar, como consequência do ataque aéreo do governo de Israel na faixa de Gaza no sábado (24) é mais um ato vergonhoso e covarde”, escreveu.

O presidente acrescentou que o único filho de Alaa Al-Najjar sobrevivente e o marido dela estão internados em estado crítico.

“Esse episódio simboliza, em todas as suas dimensões, a crueldade e desumanidade de um conflito que opõe um estado fortemente armado contra a população civil indefesa, vitimando diariamente mulheres e crianças inocentes”, afirmou.

‌



Para Lula, o conflito não se trata mais de “direito de defesa, combater o terrorismo ou buscar a libertação dos reféns em poder do Hamas”. “O que vemos em Gaza hoje é vingança. O único objetivo da atual fase desse genocídio é privar os palestinos das condições mínimas de vida com vistas a expulsá-los de seu legítimo território”, declarou.

A morte de 9 dos 10 filhos da médica palestina, Alaa Al-Najjar, como consequência de ataque aéreo do governo de Israel na faixa de Gaza no sábado (24) é mais um ato vergonhoso e covarde. Seu único filho sobrevivente e seu marido, também médico, seguem internados em estado… — Lula (@LulaOficial) May 25, 2025

