Lula segue giro nacional nesta semana e deve visitar cidades do Sul e Nordeste Presidente cumpriu agendas em São Paulo e no Rio na semana passada e deve ir a Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina e Paraná Brasília|Do R7, em Brasília 26/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/05/2025 - 02h00 )

Lula esteve na Rússia e na China recentemente Marcelo Camargo/Agência Brasil - 23.5.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá continuidade às viagens pelo país nesta semana e deve participar de eventos em ao menos quatro cidades, nas regiões Sul e Nordeste. Lula deve ir a Pernambuco, Paraíba, Santa Catarina e Paraná.

O petista tem previsão de cumprir agenda também em Brasília, nesta terça-feira (27), na cerimônia de 80 anos do Instituto Rio Branco, responsável pela formação dos diplomatas brasileiros.

As agendas fora da capital federal começam na quarta (28). Em Pernambuco, Lula vai à Barragem do Salgueiro. Em seguida, visita Cachoeira dos Índios (PB), para entrega do primeiro trecho do Ramal do Apodi.

No dia seguinte, o petista vai a Ortigueira (PR) e apresenta o programa Terra da Gente. Ainda na quinta (29), Lula viaja a Itajaí (SC), para a cerimônia de retomada da operação do Porto de Itajaí.

Viagens da última semana

Na semana passada, o presidente esteve no Rio de Janeiro (RJ) e em São Paulo (SP). Na capital paulista, visitou uma faculdade de medicina e foi ao evento de renovação do patrocínio da Caixa Econômica Federal ao Comitê Paralímpico Brasileiro.

No Rio, o petista homenageou artistas e personalidades com a Ordem do Mérito Cultural. No último sábado (24), Lula foi a Campo Verde (MT), para o lançamento do programa Solo Vivo.

O giro nacional ocorre após agendas internacionais — recentemente, o presidente esteve na Rússia e na China.

No país europeu, Lula participou, em Moscou, das celebrações dos 80 anos da vitória russa sobre os nazistas, na Segunda Guerra Mundial. Os eventos incluíram um desfile cívico-militar na Praça Vermelha e uma oferenda floral no Túmulo do Soldado Desconhecido, na Muralha do Kremlin. Depois das solenidades, Lula reuniu-se reservadamente com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

‌



Antes, na China, Lula participou do Fórum da Celac (Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos), em Pequim, ao lado do presidente chinês, Xi Jinping. Depois, em encontro bilateral, Brasil e China assinaram 36 acordos em áreas como comércio, tecnologia, energia e meio ambiente.

