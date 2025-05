Lula afirma ter encontros anuais com a Contag, entidade suspeita de desviar R$ 2 bilhões do INSS Presidente fez declaração durante evento em MT; Polícia Federal diz que Contag liderou descontos irregulares Brasília|Do R7 24/05/2025 - 16h43 (Atualizado em 24/05/2025 - 16h53 ) twitter

Lula fez declaração em evento em Mato Grosso Marcelo Camargo/Agência Brasil - 23.5.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado (24) que tem reuniões todos os anos com a Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), entidade investigada pela Polícia Federal por suspeita de fazer descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

“Todo ano eu faço reivindicação com os sem terra, todo ano eu faço reunião com a Contag. Todo mundo tem o direito de apresentar as reivindicações. Na hora que a gente puder atender, a gente atende. Na hora que a gente não puder atender, a gente não atende”, afirmou Lula durante evento em Mato Grosso. O presidente fez a declaração ao comentar que tem o costume de ouvir as demandas de diferentes setores da sociedade.

A Polícia Federal revelou que a Contag foi responsável por realizar a maioria dos descontos na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS entre 2019 e 2024, totalizando pelo menos R$ 2 bilhões.

O relatório da investigação detalhou que, em 19 municípios, principalmente no Nordeste, mais da metade dos aposentados tiveram mensalidades descontadas, com três cidades registrando índices superiores a 80%. A Contag afirma que todos os descontos foram autorizados pelos beneficiários mediante assinatura de autorização e apresentação de documentos pessoais.

Suspensão de descontos

No início de maio, o juiz Waldemar Claudio de Carvalho, da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, determinou a suspensão imediata dos descontos de aposentadorias em favor da Contag. A decisão suspendeu “todo e qualquer desconto associativo” que não esteja amparado em “autorização prévia, pessoal e específica por parte do beneficiário”.

O INSS havia autorizado, em 2023, o desbloqueio em lote e automático de descontos em pelo menos 32 mil pensões e aposentadorias em benefício da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.

O juiz afirmou que o ato administrativo foi ilegal “diante da ausência de suporte normativo e documental, bem como a omissão do INSS no dever de fiscalizar e validar os procedimentos adotados pelas entidades conveniadas”.

A Contag é uma das entidades investigadas na Operação Sem Desconto. Quando a investigação veio a público, a associação negou irregularidades e informou que denunciou ao INSS descontos indevidos e práticas abusivas contra aposentados e pensionistas rurais.

Após a Operação Sem Desconto, o INSS revogou todos os acordos de cooperação técnica com as associações e sindicatos investigados pela Polícia Federal. É por meio desse instrumento que as entidades se habilitam para operar os descontos direto dos contracheques dos aposentados.

