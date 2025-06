Banco bloqueia cartões e pouco mais de R$ 2.000 de contas de Carla Zambelli Deputada licenciada foi condenada a dez anos de reclusão, em regime inicial fechado, no caso da invasão aos sistemas do CNJ Brasília|Do Estadão Conteúdo 08/06/2025 - 10h19 (Atualizado em 08/06/2025 - 16h57 ) twitter

Zambelli diz ter arrecadado R$ 285 mil em uma 'vaquinha' Nino Cirenza/Ato Press/Estadão Conteúdo - 15/05/2025

Por ordem do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, o banco Itaú bloqueou na última sexta-feira (6) contas e cartões de débito e crédito da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP).

Na quarta-feira (4), o magistrado tinha dado um prazo de 24 horas para que as instituições financeiras informassem sobre o bloqueio de contas vinculadas a Zambelli, depois de ela deixar o Brasil.

A instituição financeira informou ao Supremo que encontrou R$ 2.118,28 em uma conta-corrente em nome de Zambelli e R$ 5 em uma poupança criada pela deputada licenciada. As informações são sigilosas, mas ficaram disponíveis no site da corte por 10 minutos.

Os valores são baixos diante dos R$ 285 mil que Zambelli disse ter arrecadado em uma “vaquinha”, feita por meio de Pix, antes de sair do país. A parlamentar pediu doações a seguidores — forneceu seus dados bancários e afirmou que o dinheiro a ajudaria a pagar multas impostas pela Justiça.

Procurada pela reportagem, a assessoria da deputada licenciada não respondeu até a última atualização deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.

Na semana passada, o nome de Zambelli foi incluído na lista de procurados da Interpol. Redes sociais dela e de seus familiares também foram suspensas.

Ao se licenciar da Câmara dos Deputados, Zambelli perdeu os rendimentos mensais como parlamentar. Em seu lugar assume o suplente, o deputado Coronel Tadeu (PL-SP).

Zambelli responde ainda a um processo criminal no Supremo por perseguir, com uma pistola, um homem na véspera do segundo turno das eleições de 2022. Ela é ré por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

Como argumento para ter deixado o país, a deputada licenciada alegou que sofre perseguição judicial por questões políticas.

Prisão definitiva e extradição

Nesse sábado (7), Moraes determinou a prisão definitiva de Zambelli. Ela foi condenada a dez anos de prisão em regime fechado pela invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Na mesma decisão, Moraes determinou que o governo brasileiro formalize o pedido de extradição da parlamentar à Itália.

O ministro do STF comunicou a Câmara dos Deputados sobre a determinação da perda imediata do mandato da parlamentar, que deve ser declarada pela Mesa Diretora da Casa, sem passar por votação em plenário.

