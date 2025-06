Após julgamento, Carla Zambelli deve ter prisão definitiva decretada por Moraes Com o trânsito em julgado é decretada a execução da pena. Logo, deve ocorrer a prisão para cumprir a pena definitiva Quarta Instância|Do R7 06/06/2025 - 16h29 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h46 ) twitter

Após julgamento, Carla Zambelli deve ter prisão definitiva decretada por Moraes FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO - 15.5.2025

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) deve decretar na próxima segunda-feira (9) a prisão definitiva da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP). Isso porque a Primeira Turma da Corte negou os recursos, manteve a condenação de dez anos e fixou o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado é decretada a execução da pena. Logo, deve ocorrer a prisão para cumprir a pena definitiva.

A Interpol incluiu o nome da deputada na lista de difusão vermelha. O pedido ocorreu por meio da Polícia Federal. Agora, o nome da parlamentar entra no alerta internacional para localizar pessoas procuradas pela Justiça.

Com isso, no momento em que houver uma prisão na Itália e extradição para o Brasil, a parlamentar começará a cumprir os dez anos de prisão aos quais foi condenada. A decisão também abrange a perda do mandato.

Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do STF por invadir o sistema eletrônico do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), com o auxílio do hacker Walter Delgatti, condenado a oito anos e três meses de prisão no mesmo processo. Após a condenação, a política saiu do país. Em nota, Zambelli afirmou que decisão de mandar prendê-la é ilegal, inconstitucional e autoritária.

