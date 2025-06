Zambelli marcou presença em sessões da Câmara dias antes de revelar que já estava no exterior Parlamentar participou de, ao menos, duas sessões; STF manteve condenação de 10 anos no caso de invasão do sistema do CNJ Brasília|Do R7 07/06/2025 - 14h28 (Atualizado em 07/06/2025 - 14h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Carla Zambelli afirmou na terça-feira (3) que estava fora do país Nino Cirenza/Ato Press/Estadão Conteúdo - 15/05/2025

Informações do painel de presença da Câmara dos Deputados indicam que Carla Zambelli (PL-SP) registrou presença em ao menos duas sessões dias antes de revelar que já estava no exterior.

Uma dessas sessões ocorreu no mesmo dia em que a parlamentar solicitou licença do cargo à Mesa Diretora da Casa. O pedido foi aceito posteriormente e passou a valer a partir de quinta-feira (5).

Conforme os registros, Zambelli marcou presença na Sessão Deliberativa Extraordinária Semipresencial realizada no fim do mês passado.

Lista de presença na sessão mostra participação de Carla Zambelli Reprodução/Câmara dos Deputados - 7.6.2025

A mesa coisa acontece na sessão da última segunda-feira (2), um dia antes da agora parlamentar licenciada anunciar que tinha deixado o país.

‌



Zambelli participou de sessão um dia antes de anunciar que estava fora do país Reprodução/Câmara dos Deputados - 7.6.2025

Relembre o caso

Na terça-feira (3), Zambelli informou que saiu do Brasil. Segundo a equipe da deputada, ela está na Itália. Zambelli alega ter viajado para fora do país por motivos de saúde e para lutar contra o “fim da liberdade de expressão” no Brasil.

Já na quarta-feira (4), o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva dela após pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República).

‌



Moraes também mandou o nome dela ser incluído na lista vermelha da Interpol. Com isso, Zambelli pode ser presa pelas autoridades policiais de qualquer um dos 196 países-membros da entidade, entre eles a Itália.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ministro determinou que a Câmara deixe de pagar o salário dela e verbas do gabinete. Além disso, Moraes ordenou o bloqueio das redes sociais dela, do filho, João Zambelli, e da mãe, Rita Zambelli.

‌



Em sua decisão, Moraes sustentou a determinação da prisão preventiva, alegando que a saída da deputada do Brasil colocaria em dificuldade a aplicação da lei penal. Ele destacou que a detenção não antecipa o cumprimento da pena da condenação dela.

Além disso, Moraes abriu um novo inquérito sobre a parlamentar para apurar coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa.

Na quinta-feira (5), a Câmara oficializou a licença da parlamentar por 127 dias. O deputado Coronel Tadeu (PL-SP) vai substituí-la.

Nessa sexta-feira (6), a Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal) manteve, por unanimidade, a condenação da parlamentar e portanto, fixou o trânsito em julgado. Todos os ministros da primeira turma do STF seguiram o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes.

A partir do trânsito em julgado, é decretada a execução da pena. Logo, deve ocorrer a prisão para cumprir a pena definitiva. Assim, Moraes devem decretar, na próxima segunda-feira (9), a prisão definitiva da deputada federal licenciada.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp