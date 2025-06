Barroso: ‘Quem acompanha a vida entende que pobre também precisa de segurança pública’ O presidente do STF disse que a segurança pública e a saúde não possuem ideologia Brasília|Do Estadão Conteúdo 07/06/2025 - 18h12 (Atualizado em 07/06/2025 - 18h12 ) twitter

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 04/06/2025

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, disse, neste sábado (7), que a segurança pública e a saúde se tornaram a maior preocupação da sociedade brasileira. Para Barroso, esse é um valor que não tem ideologia.

Em discurso no fórum realizado pela Esfera no Guarujá, litoral paulista (SP), o magistrado apontou o equivoco de se pensar que o tema não é de toda a sociedade. ”Quem acompanha a vida entende que pobre também precisa de segurança pública”, comentou Barroso, que também defendeu a coordenação nacional para um plano nacional de segurança pública.

O presidente do STF também falou em seu discurso sobre educação. Ele explicou que essa é a sua segunda “aflição” em relação ao futuro do Brasil. “Todo mundo diz que educação é prioridade. Não é. Não tratam como prioridade”, afirmou.

Segundo ele, ninguém estava preocupado em saber quem seria o ministro da Educação na montagem do governo. ”Se a educação não for a verdadeira prioridade, não vamos conseguir avançar”, pontuou o ministro, acrescentando que investimento e qualidade da educação são fatores que fazem maior diferença no desenvolvimento de um país.

