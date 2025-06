Barroso diz que STF não vai regular plataformas digitais e que cabe ao Congresso decidir A declaração foi dada antes do julgamento que discute a responsabilização das redes Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 04/06/2025 - 15h34 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h36 ) twitter

Barroso diz que STF não vai regular plataformas digitais e que cabe ao Congresso decidir Antonio Augusto/STF - 23.5.2025

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, afirmou nesta quarta-feira (4) que o Judiciário não está legislando nem regulando as plataformas digitais.

A declaração foi dada antes do julgamento que discute a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por usuários.

A expectativa é que a Corte amplie as hipóteses em que redes sociais e big techs podem ser responsabilizadas por publicações ofensivas, ilegais ou que incitem ódio.

“Estamos julgando pretensões que chegaram ao tribunal. Ações foram propostas, houve decisões e recursos para o Supremo”, disse.

Segundo Barroso, no Brasil, um tribunal não tem a possibilidade de dizer que o tema é complexo e não pode dizer que não julga.

“O judiciário não pode dizer que não vai julgar. Precisamos esclarecer os critérios. O tribunal tem o dever de aplicar os mesmos critérios nos mesmos temas”. disse.

A Corte analisa a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que diz que as plataformas só são obrigadas a retirar conteúdos considerados ilegais se houver uma ordem da Justiça, com algumas exceções.

Além desse julgamento, os ministros analisam a responsabilidade de provedores de aplicativos ou de ferramentas de internet pelo conteúdo gerado pelos usuários e a possibilidade de remoção de conteúdos que possam ofender direitos de personalidade, incitar o ódio ou difundir notícias fraudulentas a partir de notificação extrajudicial.

