Barroso recebe oficial de Justiça que notificou Bolsonaro em hospital No local, enquanto exercia o papel designado, a servidora foi alvo de constrangimento no exercício da função Brasília|Do R7 08/05/2025 - 13h15 (Atualizado em 08/05/2025 - 14h52 )

Barroso recebe oficial de justiça que notificou Bolsonaro em hospital Antônio Augusto/STF - 07.05.2025

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Luís Roberto Barroso, se encontrou com a oficiala de justiça Cristiane Oliveira, que no dia 24 de abril notificou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre a abertura de uma ação judicial enquanto ele estava internado na UTI de um hospital em Brasília.

No local, enquanto exercia o papel designado, a servidora foi alvo de constrangimento no exercício da função.

O ministro prestou solidariedade à servidora em nome da Corte e afirmou que todo o Tribunal tem orgulho do trabalho dos oficiais de justiça, que contribuem para a garantia do devido processo legal.

“Somos solidários e estamos ao lado de vocês para garantir o apoio e o suporte necessários para o cumprimento das funções, que são essenciais ao Supremo Tribunal Federal”, disse.

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também conversou com a servidora, que destacou o machismo estrutural da sociedade, uma vez que ela considera que o fato de ser mulher contribuiu para a situação de constrangimento.

Lives

Devido à aparição em uma live nas redes sociais, a Justiça entendeu que Bolsonaro poderia receber um oficial de Justiça.

A citação dos réus da ação, assim como a intimação, já havia sido determinada em 11 de abril. Porém, a internação do político impediu a comunicação. “Em virtude da internação do ex-Presidente Jair Bolsonaro, foi determinado que se aguardasse uma data adequada em que pudesse, normalmente, receber o oficial de Justiça”, informou o STF.

