Bets, criptomoedas e leilão do pré-sal são avaliados como alternativas ao IOF Nos bastidores, rearranjos são vistos como forma de compensar R$ 20 bi no aumento do imposto; Fazenda também analisa isenções fiscais Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 03/06/2025 - 13h59 (Atualizado em 03/06/2025 - 14h20 )

valores Marcello Casal Jr/Agência Brasil (Arquivo)

O Planalto e o Congresso discutem nesta terça-feira (3) formas de reajuste das contas para compensar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). A decisão final está prevista para ser confirmada durante almoço entre representantes dos Poderes, no Palácio do Alvorada.

A reunião vem em meio a uma série de indicações na forma de compensação apontadas nos bastidores. Passam pela lista o aumento tributário ligados às apostas esportivas, mais conhecidas como “bets”, o possível reajuste de criptomoedas e a intenção em antecipar valores ligados ao leilão do pré-sal.

As possibilidades têm como alvo favorito as bets, em caminho defendido desde o início do governo Lula e que ganhou o endosso de economistas, como o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

A indicação levou associações que atuam com apostas a lançarem um manifesto contra o possível aumento, divulgado pouco antes do início da reunião no Alvorada.

Empresas argumentam terem injetado valores para início dos trabalhos no Brasil e lançam a projeção de uma contribuição de R$ 4 bilhões em impostos neste ano. As associações também destacam que haverá um aumento tributário com o início da cobrança do Imposto Seletivo, em 2027 — o tributo faz parte das definições da reforma tributária.

Para que a alternativa não seja adotada oficialmente, as empresas também alegam que um aumento na carga tributária poderá aumentar a atuação ilegal de casas de apostas no país, em um possível prejuízo aos valores totais a serem arrecadados.

“O setor conta hoje com 79 operadores autorizados, que investiram mais de R$ 2,4 bilhões em outorgas apenas para iniciar suas atividades no Brasil", diz trecho da nota.

O governo também avalia uma forma de diminuição das isenções fiscais para reduzir benefícios, na casa de 10%, nos próximos dois anos. A possibilidade pode aumentar a arrecadação em ao menos R$ 80 bilhões.

Em outra frente, a taxação das criptomoedas também é uma possibilidade indicada à Câmara. Com um arranjo ainda não definido, o esperado é que uma cobrança na modalidade de investimento possa ampliar valores a serem recebidos no ano.

Uma eventual substituição ao IOF, conforme tem sido defendida por deputados e senadores, trazem uma necessidade de adequação de R$ 20 bilhões. Para além do imposto, a Fazenda definiu o congelamento de R$ 31,3 bilhões das contas de 2025.

Para impulsionar o crescimento dos valores, o governo enviou ao Congresso um projeto que autoriza a União a vender petróleo de áreas do pré-sal e regiões estratégicas ainda não concedidas. A medida tem uma previsão de arrecadatória de R$ 15 bilhões, com parte de recursos a serem injetados ainda em 2025.

A médio e longo prazo, o governo trabalha, também, com adequações “estruturantes”, conforme indicado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mudanças a longo prazo, como a revisão de isenções fiscais e uma redução de gastos da máquina pública, têm sido defendidas pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

