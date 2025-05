Motta reforça pedido para que Fazenda reveja IOF, sob risco de que Congresso derrube aumento Presidente da Câmara criticou possível judicialização e defendeu mudança em isenções e reforma administrativa Brasília|Do R7 29/05/2025 - 13h04 (Atualizado em 29/05/2025 - 13h13 ) twitter

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu a derrubada de aumentos no IOF Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 29.05.2025

O presidente da Câmara, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), reforçou a posição para que o governo aponte novas alternativas de arrecadação, sem aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

A jornalistas, nesta quinta-feira (29), Motta destacou que o Congresso é contra o aumento de impostos e defendeu mudanças “estruturantes”, que passem por ações de impacto a longo prazo, como alterações em isenções fiscais e uma reforma administrativa.

⁠“Nosso país está cansado do aumento de impostos, ha um esgotamento nessa Casa em relação a essas medidas”, disse.

Motta também afirmou que as mudanças devem ser avaliadas pelo Planalto, mas que haverá apoio do Congresso para buscar alternativas. O presidente da Câmara também destacou a previsão de uma adequação da Fazenda até o dia 10 de junho. Se não houver recuo, a Câmara poderá pautar uma proposta para sustar a decisão nessa data.

“Da mesma forma que o governo nos garantiu que pode ou não apresentar uma alternativa, o governo pode, também, depois desses 10 dias, decidir que a decisão está mantida do IOF. Isso foi deixado claro pelo Ministro da Fazenda e nós também deixamos claro que a nossa alternativa pode ser, sim, pautar o PDL, sustentando a decisão do governo. Isso foi dito de maneira muito precisa, muito pontual ao ministro Haddad”, declarou.

