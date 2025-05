Bolsonaro afirma que disputará presidência em 2026, e Tarcísio tentará reeleição Ex-presidente está inelegível por oito anos após decisão do TSE sobre reunião de embaixadores no Palácio da Alvorada Brasília|Do R7, em Brasília 21/05/2025 - 12h49 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h56 ) twitter

Por decisão do TSE, Bolsonaro está inelegível até 2030 Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (21) que pretende disputar as eleições presidenciais de 2026. Ele também declarou que Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) tentará a reeleição como governador de São Paulo.

“Nós dois seremos candidatos. Ele [Tarcísio] vem para a reeleição e eu para a presidência”, disse, em vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo Bolsonaro, impedi-lo de concorrer em 2026 representa uma “negação à democracia”. “Qual foi o crime que eu cometi? Eu reuni os embaixadores”, afirmou.

Ele faz referência à reunião realizada com representantes de diversos países no Palácio da Alvorada — residência oficial da Presidência da República —, na qual levantou suspeitas sobre as urnas eletrônicas, sem apresentar provas, e criticou o sistema eleitoral brasileiro.

‌



Por causa desse episódio, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) declarou Bolsonaro inelegível por oito anos. Com a decisão, o ex-presidente só poderá disputar um novo cargo eletivo a partir de 2030, quando terá 75 anos.

Reunião

No evento com embaixadores, Bolsonaro relembrou o inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar eventuais invasões dos sistemas do TSE, em 2018.

‌



“O hacker disse claramente que ele teve acesso a tudo dentro do TSE. Disse mais: obtive acesso aos milhares de códigos-fonte, que teve acesso a uma senha de um ministro do TSE, bem como de outras autoridades. Segundo o TSE, os hackers ficaram por oito meses nos computadores”, disse. “O próprio TSE e a conclusão da própria Polícia Federal, o atacante conseguiu copiar toda a base de dados”, completou.

O chefe do Executivo se tornou alvo de uma investigação, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, por ter divulgado, em uma live, informações referentes a um inquérito policial sigiloso em 2021.

