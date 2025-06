‘Esse inquérito não tem nada a ver com urnas’, diz Moraes em resposta a falas sobre fraude eleitoral Fala do ministro ocorreu após Bolsonaro retomar argumentos sobre desconfiança nas eleições Brasília|Victoria Lacerda, Gabriela Coelho e Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 15h05 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministro chamou atenção do ex-presidente durante audiência Antonio Augusto/STF

Durante a sessão desta terça-feira (10) no STF (Supremo Tribunal Federal) , o ministro Alexandre de Moraes interrompeu os argumentos relacionados às urnas eletrônicas e “deu uma bronca” no ex-presidente Jair Bolsonaro e em sua defesa. De forma firme, Moraes afirmou que o inquérito em curso não trata de supostas vulnerabilidades do sistema eleitoral, mas sim da tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022.

“Vamos ao ponto que interessa. Esse inquérito não tem nada a ver com as urnas eletrônicas”, afirmou Moraes. “O inquérito trata de tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. É isso que está sendo investigado aqui.”

A fala do ministro ocorreu após Bolsonaro retomar argumentos sobre desconfiança nas eleições, fragilidade do sistema eletrônico de votação e relatar supostos atrasos ou falhas em respostas técnicas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) . Em seu depoimento, o ex-presidente mencionou inclusive que técnicos teriam tido acesso a senhas de ministros e diretores do tribunal, apontando desconfianças sobre a gestão dos sistemas internos do órgão.

“O senhor pode falar da live, dos áudios, da convocação de conselhos... Isso está no inquérito. A questão das urnas, das eleições, não é objeto aqui.”

‌



O ministro ainda destacou que a defesa terá espaço para tratar desses temas em outro momento, mas que a audiência desta terça se concentra exclusivamente nos elementos que compõem a acusação de tentativa de golpe, como reuniões com militares, minutas de decretos e mobilização para manter o ex-presidente no poder, mesmo após a derrota nas urnas.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp