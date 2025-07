Bolsonaro critica governo após alerta da Otan: ‘Empurrando o Brasil para o isolamento’ Em publicação no X, ex-presidente questiona condução do governo e chama Brasil de ‘republiqueta autoritária’ Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 15/07/2025 - 18h32 (Atualizado em 15/07/2025 - 18h32 ) twitter

Ex-presidente Jair Bolsonaro comentou situação do país após taxação dos EUA Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

O ex-presidente Jair Bolsonaro disse na tarde desta terça-feira (15) que o Brasil pode ser isolado internacionalmente pela forma como está sendo conduzido. Ele fez o comentário horas depois de o secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Mark Rutte, alertar que países como Brasil, China e Índia podem ser punidos se continuarem negociando com a Rússia (leia mais abaixo).

Bolsonaro disse que o país é uma “republiqueta autoritária”. Segundo o ex-presidente, as sanções continuarão ocorrendo se o país continuar “perseguindo adversários políticos, desrespeitando direitos humanos e se alinhando com ditaduras e regimes que afrontam as leis internacionais”.

Bolsonaro foi apontado como líder de uma organização criminosa que se articulava para dar um golpe de Estado. Na noite desta segunda (14), a PGR (Procuradoria-Geral da República) solicitou a condenação do ex-presidente e de outros sete indivíduos por envolvimento na trama golpista, em um relatório com mais de 500 páginas enviado ao Supremo Tribunal Federal pelo procurador-geral Paulo Gonet.

“Estão empurrando o Brasil para o isolamento internacional. Já enfrentamos sanções dos Estados Unidos, e agora há riscos reais de sanções por parte da OTAN e de países da Europa”, comentou o ex-presidente em seu perfil no X (antigo Twitter).

Ainda na publicação, Jair Bolsonaro questiona: “Onde isso vai parar? Até quando vão permitir que o Brasil seja arrastado ladeira abaixo por pura sede de vingança, enquanto destroem nossas instituições, nossa reputação e o futuro do povo brasileiro?”, escreveu.

Tarifas dos EUA

Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs uma taxa de 50% a produtos brasileiros, que deve entrar em vigor a partir de 1º de agosto.

Nesta segunda (14), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o decreto que regulamenta a Lei da Reciprocidade. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, participa nesta terça de reuniões com representantes do agronegócio e da indústria para tratar da nova tarifa.

Os encontros são as primeiras reuniões do comitê interministerial criado para discutir as medidas e elaborar uma resposta ao governo norte-americano.

