Entenda quais setores do agronegócio podem ser os mais afetados com tarifaço de Trump

Todo o setor agropecuário brasileiro está atento aos desdobramentos do anúncio feito pelo presidente americano, Donald Trump , na última quarta-feira (9), de imposição de tarifas de 50% às importações de produtos brasileiros, a partir de 1º de agosto. Em entrevista ao Record News Rural , Daniel Vargas, professor da FGV (Fundação Getulio Vargas) Direito Rio de Janeiro, analisa os possíveis impactos para o setor caso as taxações sejam aplicadas.



Vargas relembra que o documento enviado por Trump elenca, além dos motivos políticos relacionados a posicionamentos do STF (Supremo Tribunal Federal), uma análise do presidente americano de que o Brasil não tem sido um bom parceiro comercial e restringido a importação de produtos americanos com imposição de tarifas. No entanto, ele lembra que o Brasil possui um déficit econômico — quando se compra mais do que vende — com Washington nos últimos anos.



O professor ressalta os dados da CNI (Confederação Nacional da Indústria), divulgados nesta quinta-feira (10), que destaca que, no último ano, os Estados Unidos tiveram um superávit comercial com o Brasil que se aproxima da ordem de US$ 30 bilhões (mais de R$ 165 bilhões, na cotação atual), cenário que se repete nos últimos 15 anos.