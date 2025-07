PGR pede condenação de Bolsonaro por tentativa de golpe em 2022 Relatório aponta ex-presidente como líder de organização golpista Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 17h37 (Atualizado em 15/07/2025 - 17h37 ) twitter

PGR pede a prisão de Bolsonaro e mais sete investigados por tentativa de golpe em 2022

A Procuradoria-Geral da República solicitou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete indivíduos por envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado em 2022. Um relatório extenso, com mais de 500 páginas, foi enviado ao Supremo Tribunal Federal pelo procurador-geral Paulo Gonet.

O documento descreve Bolsonaro como líder de uma organização criminosa golpista, destacando-o como principal articulador dos atos que visavam romper com o Estado Democrático de Direito. Segundo Gonet, o ex-presidente teria recebido apoio de membros do alto escalão governamental e de setores estratégicos das Forças Armadas. Bolsonaro nega as acusações.

Assista ao vídeo - PGR pede a prisão de Bolsonaro e mais sete investigados por tentativa de golpe em 2022

