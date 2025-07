EUA e OTAN anunciam envio de armamentos à Ucrânia em resposta à Rússia Donald Trump e Mark Rutte destacam apoio militar e urgência nas negociações Hora News|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 16h33 (Atualizado em 14/07/2025 - 16h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

EUA e Otan anunciam reforço de armamentos para Ucrânia e pressionam Rússia para acordo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, junto ao secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), Mark Rutte, anunciou na Casa Branca um plano para reforçar o apoio militar à Ucrânia em meio às tensões com a Rússia. A iniciativa inclui o envio de armamentos avançados coordenados pela OTAN entre seus membros para fortalecer as defesas ucranianas.

Trump ressaltou que os Estados Unidos não arcarão com os custos dos equipamentos militares, que serão pagos pelos países europeus. Ele também enfatizou a importância das negociações para resolver o conflito e sugeriu que Vladimir Putin deveria adotar essa abordagem.

Expressando descontentamento com a situação atual, Trump afirmou que se ainda estivesse no poder, o conflito não teria se prolongado até este ponto. Ele ameaçou impor tarifas secundárias à Rússia caso o confronto continue por mais 50 dias.

Os líderes destacaram a urgência na movimentação dos equipamentos para atender às necessidades imediatas da Ucrânia diante dos intensos ataques russos. A expectativa é que essas medidas contribuam para uma solução pacífica do conflito.

‌



Assista ao vídeo - EUA e Otan anunciam reforço de armamentos para Ucrânia e pressionam Rússia para acordo

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!