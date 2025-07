Bolsonaro vai ao Congresso para participar de reunião com a bancada do PL Partido negocia próximos passos após restrições impostas pelo STF contra o ex-presidente Brasília|Do R7 21/07/2025 - 14h25 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h34 ) twitter

O ex-presidente Jair Bolsonaro cumprimentou o deputado Delegado Éder Mauro (PL-PA) na chegada para reunião do PL Lis Cappi/R7 - 21.07.2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi ao Congresso, nesta segunda-feira (21), para participar de uma reunião com deputados do PL.

O encontro é voltado para negociar os próximos passos da legenda após as restrições impostas pelo STF (Supremo Tribunal Federal) contra o político, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de que saia de casa aos fins de semana.

Conforme mostrou o R7, o partido planeja uma ofensiva contra a corte. Aliados de Bolsonaro querem pautar propostas que limitem decisões do Supremo, com a retomada de discussões da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que susta decisões monocráticas.

Os deputados também defendem o fim do foro privilegiado para ministros e a tentativa de instalação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do “Abuso de Autoridade”.

Reunião do PL

A reunião desta segunda-feira (21) contou com mais de 30 parlamentares, entre aliados como Nikolas Ferreira (MG), Gustavo Gayer (GO) e André Fernandes (CE). O encontro é comandado pelo líder da legenda na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ).

Inicialmente, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) iria participar de forma remota do encontro, mas a proibição de que ele e Bolsonaro se falem fez com que houvesse uma mudança e ele ficou de fora da discussão.

Eduardo segue nos Estados Unidos, sem previsão de que retorne ao Brasil. O senador Flávio Bolsonaro (RJ) também ficou de fora da reunião. A discussão entre parlamentares começou próximo às 14h30, e seguir ao longo da tarde.

