Bolsonaro diz que vai processar Haddad por fala sobre compra de imóveis vinda de 'rachadinha' Ministro da Fazenda afirmou que senador Flávio Bolsonaro foi pego pela Receita Federal em esquema Brasília|Do Estadão Conteúdo 18/01/2025 - 13h30 (Atualizado em 18/01/2025 - 14h23 )

Ministro disse que família Bolsonaro comprou mais de cem imóveis com dinheiro de 'rachadinha' Arquivo/Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (18) que vai processar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por afirmar que a sua família comprou mais de 100 imóveis com dinheiro de “rachadinha”, tipo de crime em que um parlamentar obriga servidores a devolverem parte dos salários.

Em declaração no Palácio do Planalto nesta sexta-feira (17), Haddad afirmou que o senador Flávio Bolsonaro foi pego pela Receita Federal no esquema da “rachadinhas”. O ministro ainda disse que “esse pessoal que comprou 101 imóveis” com dinheiro desviado de funcionários não pode se queixar do trabalho da autoridade de fiscalização.

“Eles não têm o que fazer e sempre me acusam de alguma coisa. Falaram, inclusive, que eu comprei imóveis sem origem de dinheiro. Ele me acusa do que ele faz. Ele não olha para o que o chefe dele [presidente Lula] fez. (...) Eu só tenho um caminho: acreditar na Justiça e processá-lo”, disse.

Em 2018, um relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) havia apontado uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão em uma conta no nome de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O Ministério Público investigou por dois anos o caso, que resultou em denúncia de crimes de fraude, apropriação indébita, lavagem de dinheiro e organização criminosa contra Flávio, Queiroz e outros 15 envolvidos. Em 2021, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) anulou as decisões anteriores sobre o caso envolvendo Queiroz e Flávio.

“As ‘rachadinhas’ foram combatidas porque a autoridade identificou uma movimentação absurda nas contas do Flávio Bolsonaro. Agora, Flávio Bolsonaro está reclamando da Receita. Não adianta esse pessoal, que comprou mais de 100 imóveis com dinheiro de rachadinha, ficar indignado com o trabalho sério que a Receita está fazendo”, afirmou Haddad.

A menção à compra de mais de uma centena de imóveis pela família Bolsonaro está relacionada a uma reportagem publicada em 2022, que revelou que quase metade do patrimônio do clã foi constituído com o uso de dinheiro em espécie. A publicação afirma que o ex-presidente e seus familiares negociaram 107 imóveis em mais de 30 anos, dos quais 51 teriam sido adquiridos parcialmente ou totalmente com dinheiro vivo.

A declaração de Haddad sobre o patrimônio do clã Bolsonaro foi feita em meio à crise política causada pela portaria da Receita Federal que aumentou o nível de fiscalização das transações bancárias, incluindo as realizadas via Pix. Aliados de Bolsonaro capitanearam o movimento de ataque à medida do governo federal.

A Receita acabou revogando a norma que vinha sendo criticada pela oposição e que provocou uma onda de notícias sobre uma falsa intenção do governo de taxar as operações com Pix. O governo chegou a defender que os responsáveis pelas notícias falsas deveriam ser punidos criminalmente.