Moraes manda Jorginho Mello depor sobre contato de Bolsonaro e Costa Neto Governador de Santa Catarina tem 15 dias para esclarecer uma declaração dada em entrevista Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 17/01/2025 - 16h20 (Atualizado em 17/01/2025 - 18h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moraes proibiu que Bolsonaro tenha contato com investigados Gustavo Moreno/SCO/STF - 18.10.2023

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que a Polícia Federal marque o depoimento do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), no prazo de 15 dias, para esclarecer uma declaração na qual ele teria falado que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, mantêm contato, mesmo com determinação contrária do STF.

Jorginho teria falado durante uma entrevista que “o nosso presidente Valdemar conversa muito com o Bolsonaro, que é o presidente de honra”.

“Para que os fatos sejam apurados, determino que a Polícia Federal proceda à oitiva do governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, no prazo de 15 dias, para esclarecimentos sobre as suas declarações na entrevista que concedeu a programa televisivo”, disse o ministro em trecho da decisão.

Em agosto do ano passado, na decisão que autorizou a Operação Tempus Veritatis, da Polícia Federal, Moraes proibiu que Bolsonaro tenha contato com investigados, entre eles Valdemar Costa Neto. A PF investiga a suposta organização de um golpe de Estado em 2022 em prol do candidato derrotado e ex-presidente, com a participação de ex-assessores, militares e Valdemar Costa Neto.

‌



Possível consequência

De acordo com o advogado criminalista Rodrigo Barbosa, existem consequências possíveis para o descumprimento da ordem de Moraes por parte de Bolsonaro e Costa Neto. “Já que foi dada, corretamente, a eles a oportunidade de se manifestarem, a primeira opção do ministro é aceitar a justificativa que eles derem”, diz.

Caso Moraes não aceite a justificativa para o descumprimento da ordem, o ministro pode escalar a medida cautelar ou, até mesmo, mandar prender. As medidas cautelares diferentes da prisão estão no artigo 319 do Código de Processo Penal. Já a possibilidade de prisão por descumprimento está no artigo 312, parágrafo primeiro, que diz que a prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações por força de outras medidas cautelares. Com isso, o juiz, no caso, o ministro, está autorizado [a decretar a prisão]. Mas sendo uma autorização, ele tem que justificar, fundamentar. Só quando há a obrigação [de prender] ele não precisa justificar [a ordem de prisão].