Bolsonaro tem até esta 4ª para apresentar alegações finais, e Moraes pode marcar julgamento

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Jair Bolsonaro e outros réus têm até quarta-feira para apresentar alegações finais no STF.

Ministro Alexandre de Moraes pode marcar o julgamento após um mês de estudo pelo tribunal.

Tenente-coronel Mauro Cid foi o primeiro a entregar suas alegações, solicitando a manutenção do acordo de delação.

Procuradoria-Geral da República pediu condenação e acusou Bolsonaro de ser o principal articulador do golpe. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bolsonaro será julgado pela Primeira Turma do STF Antonio Augusto/STF - 10.6.2025

Nesta quarta-feira (13), acaba o prazo para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros seis réus do chamado núcleo 1 da trama golpista apresentem suas alegações finais no processo que tramita no STF (Supremo Tribunal Federal). Esta é a etapa final antes do julgamento.

Com as alegações finais, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, pode marcar o julgamento do núcleo 1 na Primeira Turma do STF. O R7 apurou que Moraes vai dar um mês para os ministros estudarem o caso antes do julgamento.

Além de Bolsonaro, devem se manifestar nesta quarta as defesas de:

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor da Abin;

Almir Garnier, almirante da reserva e ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça;

Augusto Heleno, general da reserva e ex-ministro do GSI;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, general da reserva e ex-ministro da Casa Civil.

Por ter fechado acordo de delação premiada, o tenente-coronel Mauro Cid foi o primeiro dos réus do núcleo 1 a entregar as alegações finais ao STF. Ele solicitou a manutenção dos termos acordados com a Polícia Federal durante a fase de inquérito.

Os advogados pediram a absolvição do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro sob o argumento de que ele cumpria ordens superiores e não teve intenção de atentar contra o Estado de Direito.

As alegações finais são uma espécie de memorial: cada parte resume seus argumentos com base nas provas reunidas ao longo da instrução processual. As manifestações são enviadas por escrito e analisadas pelos ministros da Primeira Turma do STF.

PGR defendeu condenação de todos os réus

A PGR (Procuradoria-Geral da República) já apresentou as alegações finais em julho.

No parecer, o procurador-geral, Paulo Gonet, pediu a condenação dos oito acusados e disse que Bolsonaro foi o “principal articulador e maior beneficiário” das ações para tentar implantar um golpe de Estado no país.

Segundo Gonet, o grupo atuou de forma coordenada para subverter o processo eleitoral, com ações que envolvem o uso das Forças Armadas, espionagem ilegal, manipulação de dados e até planejamento de sequestros de autoridades.

