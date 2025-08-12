Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames, mas exige atestado de comparecimento O ministro também deu autorização para Bolsonaro receber a visita do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 12/08/2025 - 16h43 (Atualizado em 12/08/2025 - 17h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Moraes autoriza Bolsonaro a fazer exames, mas exige atestado de comparecimento Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 1.8.2025

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar exames devido a sintomas de refluxo e soluços refratários. Bolsonaro está em prisão domiciliar há uma semana.

O magistrado também permitiu a visita do líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), do deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ), do vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo (PL), e do deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos-SP).

Os exames estão marcados para o dia 16 de agosto no Hospital DF Star, em Brasília, com permanência hospitalar estimada entre 6 e 8 horas e o ex-presidente deve apresentar ao Supremo no prazo de 48 horas após a finalização dos respectivos procedimentos médicos, o atestado de comparecimento.

Bolsonaro quer fazer exames de endoscopia, tomografia, ultrassonografia e ecocardiograma para reavaliação dos sintomas e verificação das condições atuais de saúde.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Julgamento

Nesta quarta-feira (13) acaba o prazo para que o ex-presidente e outros seis réus da chamada trama golpista apresentem suas alegações finais no processo que tramita no STF. Esta é a etapa final da ação penal antes do julgamento.

Com as alegações finais, o relator, ministro Alexandre de Moraes, pode marcar o julgamento do núcleo 1 da trama. O R7 apurou que Moraes vai dar um mês para os ministros estudarem o caso antes do julgamento.­

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp