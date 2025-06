Braga Netto nega pressão a chefes militares para aderir a suposto plano golpista Militar, que prestou depoimento por videoconferência, afirmou que caso fizesse algo ‘falaria pessoalmente’ Brasília|Victoria Lacerda, Gabriela Coelho e Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 19h05 (Atualizado em 10/06/2025 - 19h05 ) twitter

General foi interrogado por videoconferência Antonio Augusto/STF

O general Walter Braga Netto negou nesta terça-feira (10) ter tomado qualquer atitude para intimidar os chefes das Forças Armadas com o objetivo de pressioná-los a apoiar um suposto plano golpista. O militar pontuou, ainda, que caso fizesse algo relacionado, “falaria pessoalmente”.

“Jamais ordenei ou coordenei ataques contra qualquer chefe militar. Pelo relacionamento que eu tinha com eles, se tivesse algo a dizer, falaria pessoalmente. Não tinha contato para isso e não coordenei nenhuma ação desse tipo”, declarou o general, que foi candidato a vice-presidente na chapa com Bolsonaro nas eleições de 2022.

Além disso, durante o interrogatório, o general Braga Netto descreveu o ambiente no acampamento e negou ter tido papel ativo na desmobilização das pessoas que ali estavam. Segundo ele, o local era pacífico e estruturado, com presença até de igrejas, por exemplo.

“O presidente, as informações que eu recebia do acampamento, assim, eram as que eu lia com as pessoas que encontrava, com a cautela necessária. Às vezes, isso afetava o acampamento, o pessoal comentava que era um lugar pacífico, que tinha inclusive igrejas, tinha tudo. Não havia ninguém que continuaria ali”, afirmou o general.

‌



Ele afirmou não ter compreendido o motivo da desmobilização: “Eu inclusive não entendi porque, quando começamos a ver os livros, tivemos que desmobilizar. Então começaram a convidar as pessoas para irem embora, para poder liberar o local.”

Braga Netto acrescentou que a saída do presidente Bolsonaro para os Estados Unidos e sua própria viagem foram momentos que marcaram o fim da sua participação: “O presidente foi embora para os Estados Unidos, eu viajei também, e não tinha mais nada comigo.”

‌



Os interrogatórios dos réus do “núcleo 1″ começaram nessa segunda-feira (9), todos feitos presencialmente. Com exceção do militar, que está preso de forma preventiva desde dezembro de 2024.

