Braga Netto diz estar preso, e Moraes responde: ‘Eu sei, eu que decretei’

Braga Netto foi interrogado pelo STF nesta terça Antonio Augusto/STF - 10.6.2025

No início de seu interrogatório no STF (Supremo Tribunal Federal) nesta terça-feira (10), o ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Jair Bolsonaro em 2022, Walter Braga Netto, protagonizou um momento inusitado ao ser questionado pelo ministro Alexandre de Moraes se já tinha sido preso.

A todos os réus, Moraes fez algumas perguntas protocolares, entre elas se o réu já foi preso alguma vez. Na vez de Braga Netto, o militar respondeu: “Eu estou preso, senhor presidente.”

Moraes retrucou: “Fora essa vez”. Braga Netto respondeu que não: “Fora essa vez, não, senhor.” Na sequência, Moraes concluiu. “Eu sei que o senhor está preso, eu que decretei”.

Braga Netto está detido desde dezembro de 2024 acusado de tentar obstruir as investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado.

Ele participou da audiência por videoconferência, direto do presídio onde está custodiado no Rio de Janeiro.

