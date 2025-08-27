Brasil contrata escritório de advocacia nos EUA para atuar contra tarifaço de Trump Governo vai desembolsar até US$ 3,5 milhões em 48 meses; grupo vai trabalhar sob instruções ‘exclusivas’ da AGU Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 27/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h13 ) twitter

Lula tem criticado abertamente Donald Trump José Cruz/Agência Brasil - 27.08.2025

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva contratou o escritório de advocacia norte-americano Arnold & Porter Kaye Scholer LLP para atuar nos Estados Unidos e representar o Brasil nas ações que envolvem o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump a produtos brasileiros.

O contrato, feito por meio da AGU (Advocacia-Geral da União), poderá custar, no máximo, US$ 3,5 milhões, cerca de R$ 19 milhões, por até 48 meses.

O escritório vai representar o Estado brasileiro diante de ações administrativas e judiciais, tanto com órgãos quanto com autoridades.

O trabalho será coordenado pela AGU. Segundo o órgão, o grupo norte-americano vai atuar sob “instruções exclusivas da AGU, na defesa dos interesses” do Brasil.

‌



A expectativa do órgão é alinhar, nos próximos dias, as estratégias de atuação. A definição deve ocorrer depois que o escritório norte-americano analisar o processo.

Tarifaço

A tarifa de 50% imposta por Trump foi anunciada em 9 de julho e passou a valer em 6 de agosto. A princípio, todos os produtos brasileiros comprados pelos EUA seriam taxados. No entanto, ao oficializar a medida, Trump deixou 694 itens de fora da tarifa extra.

‌



Uma semana depois da vigência da tarifa, o governo anunciou um plano de contingência — batizado de Plano Brasil Soberano — para socorrer os setores mais afetados. A medida prevê a manutenção de empregos, a devolução de parte dos impostos pagos pelas empresas e a compra, pelo governo, de alimentos perecíveis para o consumo em escolas, hospitais e nas Forças Armadas.

Críticas de Lula

Lula tem criticado fortemente o republicano. Nas declarações mais recentes, o petista afirmou que o norte-americano não é “o imperador” do mundo.

‌



“O governo dos Estados Unidos tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, ele [Trump] continua fazendo ameaças ao mundo inteiro”, criticou nessa terça-feira (26), durante reunião ministerial.

Nas falas, Lula destaca a soberania nacional e defende o multilateralismo e o livre comércio.

“Nós aceitamos relações cordiais com o mundo inteiro, mas não aceitamos desaforo, ofensas e petulância de ninguém. Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado com o império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. A gente não quer mais. A gente quer esse país democrático, soberano e republicano, que foi o que aprendemos a construir”, afirmou, também nessa terça.

Perfil

O escritório Arnold & Porter Kaye Scholer LLP atua em diversos países, em especial no setor regulatório e comercial, com experiência em casos internacionais. A firma tem 16 sedes — além dos EUA, tem representação no Reino Unido, Bélgica, China e Coreia do Sul.

