Em meio a tarifaço, Lula volta a criticar Trump: ‘Que não dê palpite aqui neste país’

Lula Marcelo Camargo/Agência Brasil - 18.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta quinta-feira (21) o presidente norte-americano, Donald Trump. No início deste mês, começou a valer a taxa de 50% imposta pelos EUA aos produtos brasileiros comprados pelo país.

“A palavra correta não é governar, é cuidar. Por isso, que o presidente americano não dê palpite aqui, porque aqui cuidamos nós”, declarou, em evento em Sorocaba (SP), distante da capital paulista cerca de 95km.

Ao elogiar os profissionais de odontologia do Brasil, Lula aproveitou para chamar os Estados Unidos de “arrogantes”. No interior de São Paulo, o petista entregou 400 unidades odontológicas móveis.

“Não tem lugar nenhum do mundo que tenha a qualidade dos dentistas que tem o Brasil. Lugar nenhum do mundo, nem os EUA, com a arrogância deles”, acrescentou.

‌



O presidente reforçou, ainda, que a aplicação de recursos públicos para a população pobre não pode ser vista como “gasto”, mas, sim, como “investimento”.

“Tem gente que não gosta quando um governo como o meu gasta — gasta não, investe — R$ 400 bilhões para fazer política de inclusão social. Não gosta, acha que esse dinheiro deveria estar na especulação, os banqueiros. ‘Para quê gastar dinheiro com pobre, esse Lula é um babaca’“, destacou.

‌



Compra de alimentos

O governo federal detalhou como vai funcionar a comprar de produtos perecíveis, prejudicados pelo tarifaço , para serem usados em programas nacionais.

A partir da regulamentação, estados e municípios poderão fazer a incorporação, com programas de compras públicas já existentes.

‌



A estratégia está prevista na MP (Medida Provisória) Brasil Soberano , editada pelo presidente Lula para dar socorro aos exportadores atingidos pela sobretaxa norte-americana.

Nessa quarta (20), o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, afirmou que alimentos como açaí, manga e mel poderão ser absorvidos por programas de alimentação escolar.

Veja as principais medidas do plano de socorro do governo

Linhas de crédito

R$ 30 bilhões do FGE (Fundo Garantidor de Exportações) serão usados como financiamento para concessão de crédito permitindo taxas acessíveis.

Prioridades por: dependência do faturamento em relação às exportações para os EUA; tipo de produto e porte de empresa. Serão priorizados os mais afetados.

As pequenas e médias empresas também poderão recorrer a fundos garantidores para acessar o crédito.

O acesso às linhas estará condicionado à manutenção do número de empregos.

Prorrogação de prazos do regime de drawback

Extensão excepcional do prazo para comprovação da exportação de produtos fabricados a partir de insumos importados ou adquiridos no Brasil com suspensão tributária, o chamado drawback .

. O governo vai prorrogar, por um ano, o prazo para que as empresas consigam exportar suas mercadorias que tiveram insumos beneficiados pelo regime. Esses produtos poderão ser exportados para os EUA ou para outros destinos. Com isso, elas não terão que pagar multa e juros se não conseguirem exportar aos EUA no prazo originalmente previsto.

A medida vale para as empresas que contrataram exportações para os Estados Unidos que seriam realizadas até o final deste ano. Dos US$ 40 bilhões exportados em 2024 para os Estados Unidos, US$ 10,5 bilhões foram realizados via regime de drawback .

. A prorrogação não tem impacto fiscal, pois apenas posterga o prazo para cumprimento dos compromissos de exportação assumidos pelas empresas brasileiras.

Compras públicas: apoio a produtores rurais e agroindústrias

De forma extraordinária, por ato infralegal, União, estados e municípios poderão fazer compras para seus programas de alimentação (para merenda escolar, hospitais, etc.) por meio de procedimento simplificado e média de preço de mercado, garantidos a transparência e o controle dos processos.

A medida vale apenas para produtos afetados pelas sobretaxas unilaterais.

Modernização do sistema de exportação

Ampliação das regras da garantia à exportação, instrumento que protege o exportador contra riscos como inadimplência ou cancelamento de contratos.

As mudanças visam fortalecer empresas exportadoras de média e alta intensidade tecnológica e investimentos produtivos em economia verde.

O Plano Brasil Soberano permitirá que bancos e seguradoras utilizem essa garantia em mais tipos de operações.

Prevê mecanismos de compartilhamento de risco entre governo e setor privado, utilizando o FGCE (Fundo Garantidor do Comércio Exterior) como mecanismo de primeiras perdas, aumentando o acesso a crédito e reduzindo custos.

Fundos garantidores

Aportes adicionais de R$ 1,5 bilhão no FGCE, de R$ 2 bilhões no FGI (Fundo Garantidor para Investimentos), do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), e R$ 1 bilhão no FGO (Fundo de Garantia de Operações), do Banco do Brasil, voltados prioritariamente ao acesso de pequenos e médios exportadores.

Novo Reintegra para empresas afetadas

O Reintegra para as Empresas Exportadoras devolve aos exportadores brasileiros parte dos tributos pagos ao longo da cadeia produtiva, na forma de crédito tributário, ajudando a reduzir custos e aumentar a competitividade no mercado externo.

A medida antecipa os efeitos da Reforma Tributária, desonerando a atividade exportadora.

Atualmente, empresas de grande e médio porte de produtos industrializados têm alíquota fixada em 0,1%; enquanto micro e pequenas, por meio do programa Acredita Exportação, recebem de volta 3% de alíquota.

A medida aumenta em até 3 pontos percentuais o benefício para empresas cujas exportações de produtos industrializados foram prejudicadas por medidas tarifárias unilaterais. Ou seja, para continuarem competitivas no mercado norte-americano, grandes e médias empresas passam a contar com até 3,1% de alíquota, e as micro e pequenas, com até 6%.

As novas condições do Reintegra valerão até dezembro de 2026 e terão impacto de até R$ 5 bilhões.

