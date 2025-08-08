Em meio à taxa de Trump, Lula diz que Brasil ‘há muito tempo deixou de ser Terceiro Mundo’ Presidente não citou norte-americano; tarifaço a produtos brasileiros começou a valer nessa quarta-feira Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 07/08/2025 - 21h09 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h16 ) twitter

A gente não é menor do que ninguém', declarou o presidente Lula Marcelo Camargo/Agência Brasil - 01.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta quinta-feira (7) que o Brasil “conquistou o direito de não ser mais tratado como Terceiro Mundo há muito tempo”.

A fala ocorre um dia após o tarifaço de 50% — imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros — passar a valer. Sem citar o republicano, Lula afirmou que o Brasil “trata todo mundo com respeito”.

“Nós não somos nada secundários no planeta Terra. O mundo é redondo. Não tem primeiro, segundo, nem terceiro, tem o mundo. E nós fazemos parte dele”, ressaltou.

As falas ocorreram durante evento no Palácio da Alvorada. Na noite desta quinta-feira, o petista recebeu parte do elenco e da produção do filme O Agente Secreto, para a primeira exibição do longa no Brasil.

‌



Entre os presentes, estavam ministros, autoridades, o ator Wagner Moura — protagonista do filme — e o diretor Kleber Mendonça Filho. O longa venceu dois prêmios no Festival de Cannes no fim de maio.

“A gente não é menor do que ninguém, não é menos sabido do que ninguém, não é mais feio do que ninguém. A gente quer apenas ser igual e ser tratado como ser humano, porque nós gostamos de gente, gostamos do povo e gostamos de almas humanas”, completou Lula.

‌



Tarifaço em vigor

A tarifa de 50% sobre produtos brasileiros começou a valer nessa quarta-feira (6), conforme determinado por Trump.

Segundo a Casa Branca, o Brasil representa “ameaça incomum e extraordinária” à segurança nacional e à economia americana, alegação contestada por autoridades brasileiras.

‌



Nesta quinta, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, declarou que o plano de contingência para proteger setores afetados pelo tarifaço foi finalizado nessa quarta e apresentado a Lula.

A expectativa é que as medidas sejam anunciadas até a próxima terça-feira (12).

Segundo Alckmin, o plano busca atender as empresas mais impactadas pelo tarifaço e com maior volume de exportações, principalmente para os EUA.

