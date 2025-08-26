Lula critica tarifaço de Trump: ‘Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia’ Presidente diz que Donald Trump age como imperador do mundo e cobrou de ministros defesa da soberania nacional Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 26/08/2025 - 10h37 (Atualizado em 26/08/2025 - 11h27 ) twitter

Lula convocou reunião ministerial para alinhar discurso contra o tarifaço Ricardo Stuckert / PR - 12.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao Brasil e a outros países. Segundo Lula, Donald Trump age como se fosse o “imperador do mundo”. A declaração ocorreu na abertura da reunião ministerial no Palácio do Planalto, nesta terça-feira (26).

“O governo dos Estados Unidos tem agido como se fosse o imperador do planeta Terra. Ou seja, é uma coisa descabida, porque eu não vou repetir o que eu já falei sobre o Brasil, mas ele [Trump] continua fazendo ameaças ao mundo inteiro”, disse.

Lula convocou a equipe para fazer um balanço e projetar as prioridades do governo até 2026. Também está na pauta um alinhamento do discurso do Executivo em relação ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros.

No discurso, o petista também cobrou que todos os ministros adotem um posicionamento em defesa da soberania nacional.

Lula citou que Trump publicou uma nota nessa segunda-feira (25) ameaçando os países que regulassem as big techs. “Ele publicou uma nota ameaçando que quem mexer com as big techs deles vai sofrer as consequências. E ameaça qualquer país. [Para Trump] as big techs são um patrimônio americano que ele não aceita que ninguém mexa. Isso pode ser verdade para ele”, ponderou.

Em seguida, no entanto, Lula reforçou que o Brasil é um país soberano. “Temos uma Constituição, uma legislação, e quem quiser entrar nesses 8,5 milhões de km², no nosso espaço aéreo, nas nossas florestas, no nosso espaço marítimo, tem que prestar contas à nossa Constituição e à nossa legislação. É assim que tem que ser para que a gente possa construir e fortalecer esse mundo democrático, multilateralista, que o Brasil faz questão de defender”, disse.

“Nós aceitamos relações cordiais com o mundo inteiro, mas não aceitamos desaforo, ofensas e petulância de ninguém. Se a gente gostasse de imperador, a gente não tinha acabado com o império. Se a gente gostasse de imperador, o Brasil ainda seria monarquia. A gente não quer mais. A gente quer esse país democrático, soberano e republicano, que foi o que aprendemos a construir”, afirmou.

Reunião ministerial

A expectativa do Executivo é reforçar, principalmente, as ações tomadas para amenizar os impactos. A taxa de 50% sobre produtos brasileiros comprados pelos EUA foi anunciada em 9 de julho e passou a valer em 6 de agosto.

Uma semana depois da vigência da tarifa, o governo anunciou um plano de contingência — batizado de Plano Brasil Soberano — para socorrer os setores mais afetados. A medida prevê a manutenção de empregos, a devolução de parte dos impostos pagos pelas empresas e a compra, pelo governo, de alimentos perecíveis para o consumo em escolas, hospitais e nas Forças Armadas.

Essa é a segunda reunião ministerial realizada por Lula neste ano. A primeira ocorreu em janeiro, em meio às discussões sobre trocas na Esplanada e após o mal-estar gerado pela polêmica do Pix.

Naquele encontro, também foram debatidos programas e ações para 2025 e houve um balanço dos dois primeiros anos do terceiro mandato de Lula à frente do Palácio do Planalto.

De lá para cá, o presidente trocou o comando de quatro pastas. O petista demitiu, em fevereiro, Nísia Trindade, do Ministério da Saúde. Ela foi substituída pelo então titular das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Com Padilha na Saúde, o ministério responsável pela articulação política do governo com o Legislativo passou para Gleisi Hoffmann.

Em abril, Juscelino Filho pediu demissão do Ministério das Comunicações após ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por corrupção. O cargo foi assumido por Frederico de Siqueira Filho.

No mês seguinte, Lula tirou Cida Gonçalves do comando do Ministério das Mulheres e passou o posto para Márcia Lopes.

