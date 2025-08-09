Brasil inaugura primeiro Samu indígena do país
Serviço será oferecido na reserva indígena Aldeia Jaguapiru, em Dourados (MS), com profissionais bilíngues
O Ministério da Saúde lançou, neste sábado (9), o primeiro Samu (Serviço Móvel de Urgência) indígena do país. O projeto piloto começou a funcionar 24 horas para atendimentos de urgência e emergência na área do Hospital da Missão Evangélica Kaiowá, dentro da reserva indígena Aldeia Jaguapiru, em Dourados (MS).
O Samu indígena conta com profissionais bilíngues, fluentes em português e guarani, e poderá atender 25 mil indígenas. Antes, os indígenas eram atendidos pelo Samu de Dourados, mas agora com uma ambulância na reserva, o tempo médio de espera por atendimento será reduzido pela metade.
Leia mais
A equipe será composta por 14 profissionais, sendo cinco técnicos de enfermagem, cinco enfermeiros e quatro condutores-socorristas. Desses, sete são profissionais indígenas que falam guarani.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp