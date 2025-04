Brasil pode ter número recorde de turistas estrangeiros em 2025, prevê presidente da Embratur Recorde foi alcançado em 2024, quando 6,7 milhões de visitantes estrangeiros passaram pelo país Brasília|Do R7 16/04/2025 - 17h24 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h30 ) twitter

Marcelo Freixo Divulgação/Elton Resende

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, acredita que o Brasil pode bater o recorde histórico de turistas estrangeiros neste ano. Em visita à RECORD nesta quarta-feira (16), ele destacou que o país recebeu 2,8 milhões de turistas entre janeiro e fevereiro, o que deixa a Embratur confiante de que o país pode superar o recorde de 6,7 milhões de visitantes estrangeiros alcançado no ano passado.

“Tudo indica que a gente vai bater recorde sobre recorde, o que é um momento extraordinário para o Brasil. Então, é para comemorar o turismo como um grande motor da economia, mais sustentável, mais limpo, gerando emprego e renda, então é uma notícia muito boa”, disse Freixo.

Ele foi recebido na RECORD pelo CEO do Grupo RECORD, Marcus Vinicius Vieira, e pelo superintendente comercial multiplataforma, Alarico Naves. Freixo destacou que a movimentação de turistas de outros países em 2024 gerou uma receita ao país de ao menos R$ 40 bilhões.

“A gente está vivendo um momento extraordinário no Brasil, a gente nunca recebeu tanto turista internacional. Em 2024, o Brasil recebeu 6,77 milhões de turistas estrangeiros, e esses turistas estrangeiros deixaram aqui US$ 7,3 bilhões. Isso é emprego, emprego na veia. Isso é muito importante para o motorista do táxi, do aplicativo, do hotel, para aquele que trabalha numa pousada. Então, a gente está falando de emprego, de renda, de primeiro emprego de muita gente. O Brasil, quando recebe muita gente, recebe bem e fica melhor”, destacou.

Freixo ressaltou alguns aspectos que fazem o Brasil ser atrativo para turistas de fora do país. “O Brasil tem tudo, o Brasil tem seis biomas, tem praia de água gelada, de água quente, praia cheia, praia vazia. O Brasil tem comidas extraordinárias que são diferentes em cada lugar do Brasil que você vai. O Brasil tem uma cultura muito forte”, comentou.

“O mundo está olhando para o Brasil, para os Estados Unidos e a Europa, e está entendendo que o Brasil é um bom lugar para visitar. Isso gera emprego e renda, isso gera desenvolvimento das cidades, e o Brasil tem um grande potencial. O turismo pode ser para o século 21 o que o petróleo foi para o século 20. E o Brasil pode ser uma grande potência mundial através do turismo. Aqui já tem tudo, é só a gente organizar melhor”, completou.

Exigência de vistos a turistas

Freixo também comentou da exigência de visto a turistas dos EUA, da Austrália e do Canadá visitarem o Brasil. O documento passou a ser obrigatório a partir da última quinta-feira (10).

“Se um país cobra o visto da gente, a gente cobra o visto do país. Se esse visto for rápido, se esse visto não for muito burocrático, se esse visto não fizer o turista perder muito tempo, isso não vai fazer com que ele deixe vir. Então, o compromisso do Itamaraty é que esse visto não seja burocrático e saia muito rápido, que ele seja eletrônico. Então, isso é muito importante pra gente.”

