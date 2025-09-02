Brasil registra em agosto menor número de queimadas da série histórica Ao todo, Inpe contabilizou 18,4 mil focos de calor, o menor índice desde o começo do monitoramento Brasília|Do R7 02/09/2025 - 14h15 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h15 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Brasil registrou em agosto o menor número de queimadas desde o início do monitoramento em 1998, com 18.451 focos. A queda em relação à média histórica foi de 61% e comparada ao recorde de 2013, a redução foi de 13,8%. O cerrado foi o bioma mais afetado, com 47,9% dos focos, seguido pela Amazônia com 28,3%. A redução das queimadas é atribuída às ações do governo, incluindo aumento de brigadistas e investimento no Fundo Amazônia.

Número é o menor desde 1998 Marcelo Camargo/Agência Brasil - 24.08.2024

O Brasil registrou em agosto o menor número de queimadas da série histórica, segundo dados divulgados nesta terça-feira (2) pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Especiais). Ao todo, foram contabilizados 18.451 focos de calor, o menor índice desde o início do monitoramento em 1998.

O resultado representa uma queda de 61% em relação à média histórica para o mês — de 47.348 focos. Em relação ao recorde anterior, registrado em 2013, quando o Brasil registrou 21.410 focos, a queda é de 13,8%. Segundo o Inpe, esta é a primeira vez que o número fica abaixo de 20 mil focos em agosto.

Veja dados:

Média histórica - 47.348

2025 - 17.943

2024 - 68.635

2023 - 28.054

2022 - 47.507

2021 - 51.711

2020 - 50.694

2013 - 21.410 (recorde anterior)

No acumulado de 2025, o Inpe registrou 47.531 focos de queimada em todo o país. Diferentemente dos anos anteriores, o cerrado foi o bioma mais afetado, concentrando 47,9% dos registros. A Amazônia respondeu por 28,3% do total. Já o pantanal apresentou apenas 173 focos de calor no período (0,4%).

Fortalecimento das ações preventivas

Ao longo de 2025, Mato Grosso foi o estado que apresentou mais focos de queimada, o que corresponde a 14,5% do total. Em seguida aparecem Maranhão (12,6%), Tocantins (11,7%), Bahia (8,6%) e Pará (7,1%).

Para o governo federal, a redução histórica é fruto das ações adotadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, com outros órgãos do governo. Este ano, por exemplo, a pasta cita a contratação do maior contingente de brigadistas federais da história, formado por 4.385 profissionais – 2.600 do Ibama e 1.785 do ICMBio, um aumento de 26% em relação ao ano de 2024.

Além disso, sete novos helicópteros foram disponibilizados para uso do Ibama em ações de enfrentamento aos incêndios e desmatamento. A renovação da frota aumenta em 75% a capacidade de transporte de agentes e brigadistas, em 40% a quantidade de horas de voo por ano e em 133% a capacidade de lançamento de água, segundo o governo.

Outra medida se refere ao Fundo Amazônia, aprovado em R$ 405 milhões para apoiar os Corpos de Bombeiros dos nove estados da Amazônia Legal na prevenção e combate a incêndios florestais. Destes, já foram contratados 370 milhões. São projetos no valor de R$ 45 milhões, cada, para Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins, e de aproximadamente R$ 21 milhões e R$ 34 milhões para Acre e Rondônia, respectivamente.

O Fundo Amazônia será usado pela primeira vez para apoiar ações de prevenção e combate a incêndios em estados fora do bioma, como no cerrado e pantanal. Em julho, foram aprovados R$ 150 milhões para os Corpos de Bombeiros Militares e brigadas florestais de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Piauí e Distrito Federal.

O projeto, de autoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foi apresentado por meio de um trabalho interministerial.

O governo lista ainda a sanção da Lei 15.143/2025, que amplia a capacidade de respostas aos incêndios florestais, permite a transferência de recursos diretamente do Fundo Nacional do Meio Ambiente para estados e municípios e garante mais agilidade na contratação de brigadistas, reduzindo o intervalo da sua recontratação para três meses. A lei permite ainda o uso de aeronaves estrangeiras em emergências ambientais.

Perguntas e Respostas

Qual foi o número de queimadas registradas no Brasil em agosto?

O Brasil registrou 18.451 focos de calor em agosto, o menor número da série histórica desde o início do monitoramento em 1998.

Como esse número se compara a anos anteriores?

Esse resultado representa uma queda de 61% em relação à média histórica para o mês, que é de 47.348 focos. Em comparação ao recorde anterior de 2013, que teve 21.410 focos, a queda é de 13,8%.

Quais biomas foram mais afetados pelas queimadas em 2025?

Em 2025, o cerrado foi o bioma mais afetado, concentrando 47,9% dos registros. A Amazônia respondeu por 28,3% do total, enquanto o pantanal teve apenas 173 focos de calor, representando 0,4%.

Quais estados apresentaram mais focos de queimada?

Mato Grosso teve o maior número de focos de queimada, correspondendo a 14,5% do total. Os outros estados com maior incidência foram Maranhão (12,6%), Tocantins (11,7%), Bahia (8,6%) e Pará (7,1%).

O que o governo federal atribui à redução histórica das queimadas?

O governo federal acredita que a redução é resultado das ações do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, que incluem a contratação de 4.385 brigadistas federais, um aumento de 26% em relação a 2024.

Quais recursos foram disponibilizados para combater incêndios?

Sete novos helicópteros foram disponibilizados para o Ibama, aumentando a capacidade de transporte de agentes e brigadistas em 75% e a capacidade de lançamento de água em 133%.

Como o Fundo Amazônia está sendo utilizado?

O Fundo Amazônia, com um total de R$ 405 milhões, está sendo usado para apoiar os Corpos de Bombeiros dos nove estados da Amazônia Legal na prevenção e combate a incêndios florestais. Parte desse valor já foi contratada para projetos em diversos estados.

Quais novas medidas foram implementadas para combater incêndios?

A sanção da Lei 15.143/2025 ampliou a capacidade de resposta aos incêndios florestais, permitindo a transferência de recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente para estados e municípios e agilizando a contratação de brigadistas.

