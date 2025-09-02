Governo federal anuncia R$ 300 milhões para apoiar produtores de arroz da Safra 2025/2026 Medida vai permitir compra de até 200 mil toneladas do grão, investimento ultrapassa R$ 1,5 bi em menos de um ano Brasília|Do R7, em Brasília 02/09/2025 - 13h14 (Atualizado em 02/09/2025 - 13h52 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governo federal destina R$ 300 milhões para apoiar produtores de arroz da Safra 2025/2026.

Recursos serão utilizados em contratos de venda garantida pela Conab, assegurando a compra de 200 mil toneladas do grão.

Iniciativa visa oferecer maior segurança de preços e previsibilidade para os agricultores.

Esta é a terceira rodada de compras em menos de um ano, totalizando investimentos de R$ 1,5 bilhão. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Pacotes de arroz à venda em supermercado ROBERTO GARDINALLI/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 18.04.2024

O governo federal anunciou que vai destinar cerca de R$ 300 milhões para apoiar produtores de arroz da Safra 2025/2026. O recurso será usado para operações de Contratos de Opção de Venda, executada pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento). Na prática, a estratégia oferece maior segurança de preços ao produtor, pois assegura a compra de aproximadamente 200 mil toneladas do grão.

Nos contratos de opção de venda, o agricultor tem a garantia de vender sua produção ao governo por um preço previamente definido. Caso o mercado ofereça condições mais vantajosas no momento da comercialização, o produtor pode optar por não executar o contrato, sem qualquer custo, e negociar livremente.

Para o presidente da Conab, Edegar Pretto, a iniciativa é uma espécie de seguro de preços, estimulando a produção e dando previsibilidade ao setor.

“É a mão amiga do governo federal sinalizando, antes mesmo da semeadura, a opção de venda por um preço que viabiliza economicamente o cultivo de arroz, permitindo que o produtor possa fazer o planejamento da sua lavoura, com a segurança de que terá uma remuneração adequada na comercialização do produto. Caso ele opte por vender ao governo, o arroz irá para os estoques públicos e contribuirá para o abastecimento alimentar”, explicou.

‌



Essa será a terceira rodada de compra do arroz em menos de um ano, totalizando investimentos de R$ 1,5 bilhão. Os detalhes da operação, como valores de referência, prazos de negociação e vencimento dos contratos, ainda serão divulgados em Portaria Interministerial e nos editais da Conab.

Outras compras

No fim de 2024, a Conab havia anunciado quase R$ 1 bilhão em contratos de opção, somando até 500 mil toneladas da safra 2024/2025. Na ocasião, a estatal estabeleceu preço mínimo de R$ 87 por saca de 50 quilos, em um cenário de oferta elevada.

‌



Dessa primeira rodada, 91 mil toneladas foram efetivamente negociadas e parte do volume reforça os estoques públicos. Em junho deste ano, uma nova operação foi lançada em resposta à queda expressiva dos preços, que caíram mais de 42% entre outubro de 2024 e junho de 2025, chegando a uma média de R$ 65,46 por saca de 50 quilos.

O governo então sinalizou valores em torno de R$ 74, e a adesão foi praticamente total: 109,2 mil toneladas foram contratadas, o que correspondeu a quase 100% da oferta disponibilizada.

‌



O governo federal explica que o arroz dos estoques públicos pode ser utilizado pela Conab para abastecer a população em situações de crise ou emergência, além de evitar oscilações bruscas e manter preço justo ao consumidor.

