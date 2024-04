Brasília recebe feira sobre oportunidades de estudo no exterior nesta sexta-feira 'Salão do Estudante' será gratuito e terá representantes de quatro países; evento oferece bolsas de estudo em 40 instituições

Evento ocorre em outras unidades federativas (Divulgação/ Salão do Estudante)

Brasília recebe nesta sexta-feira (22) o projeto Salão do Estudante, no Centro de Convenções Brasil 21. O evento é uma feira de oportunidades para pessoas interessadas em estudar fora do país. As bolsas apresentadas vão desde graduação até cursos para executivos. Nesta edição, a capital federal terá a presença de países como Canadá, Estados Unidos, Portugal e Irlanda. A entrada é gratuita.

A feira possibilita aos visitantes conhecerem de perto opções de cursos de graduação, pós-graduação e cursos de línguas. Também é possível ter acesso a informações sobre bolsas de estudo e outras oportunidades referentes a intercâmbios.

Os programas disponíveis são flexíveis, adaptados às diversas faixas etárias, interesses e condições financeiras dos estudantes. Entre os destino mais procurados dos brasilienses estão Canadá, Estados Unidos e Portugal. Os cursos mais demandados incluem ciência da computação, direito e medicina.

O Salão também ocorre em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvado e Curitiba.

Serviço

Salão do Estudante

Onde: Centro de Convenções Brasil 21

Quando: Sexta (22)

Horário: 14h às 17h30

*Sob supervisão de Fausto Carneiro