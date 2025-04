Brasília terá vinho exclusivo em comemoração ao aniversário de 65 anos Iniciativa é da Vinícola Brasília, composta por 10 produtores do PAD/DF que integram a Rota das Uvas Brasília|Do R7, em Brasília 07/04/2025 - 11h12 (Atualizado em 07/04/2025 - 12h24 ) twitter

Edição especial comemora 65 anos de Brasília Divulgação / Agência Lazu - 06.04.2025

Brasília terá uma edição especial de vinho para comemorar o aniversário de 65 anos da capital do país. A iniciativa é da Vinícola Brasília, composta por 10 produtores da região do Programa de Assentamento Direcionado do Distrito Federal (PAD-DF) que integra a Rota das Uvas criada pelo governo local. Na avaliação do secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, “a criação desse vinho exclusivo para celebrar os 65 anos de Brasília reforça a identidade do enoturismo da nossa capital e valoriza as riquezas do Cerrado”.

“O enoturismo tem se consolidado como uma experiência diferenciada para os visitantes, agregando ainda mais valor à nossa oferta turística. Iniciativas como essa da Vinícola Brasília promovem não só o turismo, mas também a cultura e a gastronomia local”, afirma.

A edição comemorativa é um tempranillo, variedade de origem da Península Ibérica que se adaptou ao território do DF. Parte do vinho amadureceu em barricas de carvalho francesas e americanas. Foram produzidas três mil garrafas de 750ml e 65 de 1,5l, a partir de três safras 2020, 2022 e 2024.

Colecionável, o rótulo da garrafa foi inspirado em um quadro criado pelo artista brasiliense Daniel Jacaré. A obra, que também ficará exposta na sede da vinícola, destaca elementos da paisagem e da identidade de Brasília. A arte representa os principais monumentos da cidade, como a Torre de TV, a Catedral Metropolitana de Brasília e o Memorial JK, além dos Candangos, estátua marcante localizada na Praça dos Três Poderes.

“Nosso desejo é que este rótulo seja mais do que um vinho – um presente que celebra este momento especial e uma experiência única para quem aprecia a bebida e tem Brasília no coração. Foram meses de trabalho para criar um vinho que traduzisse a história de Brasília. O tempranillo foi escolhido para essa edição especial por sua boa adaptação ao Cerrado”, explica o diretor comercial da Vinícola Brasília, Artur Farias.

Circuito

A Rota das Uvas foi lançada no ano passado durante o aniversário de Brasília, em 21 de abril, com o objetivo de desenvolver o enoturismo da capital federal. Estão no circuito a Vinícola Brasília, Casa Vitor, Vila Triacca, Lacustre, Irmãs Alvim, Marchese Vinhos e Vinhedos e Fazenda Califórnia. Os estabelecimentos estão espalhados no PAD/DF, São Sebastião, Paranoá, Lago Norte e Fercal.

Com informações da Agência Brasília

