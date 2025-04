Distrito Federal registra 13ºC de sensação térmica e fica sob alerta de chuvas intensas Temperatura mínima registrada foi de 18ºC, mas ventos contribuíram para sensação térmica abaixo do registrado, segundo Inmet Brasília|Do R7, em Brasília 07/04/2025 - 09h26 (Atualizado em 07/04/2025 - 09h26 ) twitter

Sensação térmica foi influenciada pelos ventos Elza Fiúza/Agência Brasil -

O Distrito Federal registrou na manhã desta segunda-feira (7) uma sensação térmica de 13,2ºC. Além do frio, a capital do país está sob alerta amarelo de chuvas intensas, com ventos que podem chegar a 60 km/h e chuvas de até 50 mm/dia. A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) que explica que a temperatura mínima registrada foi de 18ºC, mas o vento contribuiu para uma sensação térmica mais abaixo.

Ao longo do dia, a temperatura máxima deve chegar a 28ºC, com muitas nuvens presentes ao longo de todo dia e intensidade do vento moderado e com rajadas. Na semana, o DF vai registrar aumento da temperatura, que deve chegar a 32ºC até sexta-feira (11). O risco de chuvas também cresce com o passar dos dias.

Na estimativa de hoje, o Inmet prevê pancadas de chuvas isoladas a partir desta quarta-feira (9), com trovoadas na quinta-feira (10).

Veja cuidados:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Em caso de dúvidas acione a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Alerta em 18 estados

Além do DF, 18 unidades da federação estão com alerta amarelo ou laranja de chuvas intensas. Ao todo, regiões de sete estados estão sob alerta laranja: Amazonas, Maranhão, Pará, Roraima, Piauí, Ceará e Amapá. Os estados são afetados principalmente nas regiões mais ao norte.

O aviso amarelo, por sua vez, abrange o sul do estado do Amazonas, o norte de Roraima e o sul do Maranhão, do Pará, do Piauí e do Ceará. Outros estados também são afetados, como Minas Gerais, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Tocantins e parte do DF.

O alerta também segue para o Rio de Janeiro, onde chuvas intensas que começaram na sexta-feira (4) deixaram várias regiões sob o risco de deslizamento de terras, como Angra dos Reis e Petrópolis.

