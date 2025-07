Cachorros de rua são resgatados após ataque a mulher na Asa Norte, em Brasília Mulher estava correndo quando foi atacada por pelo menos 10 animais, e sofreu diversas mordidas e uma fratura no pulso Brasília|Do R7 25/07/2025 - 09h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 09h37 ) twitter

Dois dos 15 cães da moradora em situação de rua foram recolhidos Joel Rodrigues/Agência Brasília - 24.07.2025

O GDF (Governo do DF) resgatou nesta quinta-feira (24) animais de rua na Asa Norte. A medida acontece depois que uma mulher foi atacada por pelo menos 10 cachorros enquanto corria na região. Ela foi socorrida por moradores locais e pelo CBMDF (Corpo de Bombeiros Militar do DF) após sofrer diversas mordidas e uma fratura no pulso.

Segundo o governo, foi constatado que os cães eram de uma moradora em situação de rua que ficava em áreas públicas do DF. “Apesar da resistência tanto ao acolhimento social quanto à retirada dos cães, a tutora permitiu que alguns animais fossem atendidos. Dois dos 15 cachorros foram recolhidos no local e direcionados ao Serviço Veterinário Público do DF (Hvep) e, em seguida, serão levados a abrigos temporários”, detalha.

A secretária extraordinária de proteção animal, Edilene Cerqueira, afirma que equipes vão recolher os outros animais nos próximos dias, de forma gradativa.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Nós temos uma pessoa em situação de rua que, apesar de estar nessa situação, é a proprietária dos animais. Então precisamos fazer uma ação humanitária e dentro da legalidade, é uma pessoa que tem direitos que devem ser respeitados e, neste momento, ela teve uma resistência para que levássemos todos os animais. Mas colocamos à disposição para ela até a visita aos animais, onde serão acomodados”, explica.

A pasta afirma que o animal responsável pelos ataques foi um dos que já foi recolhido. A moradora em situação de rua recebeu acolhimento das secretarias.

A ação foi feita em parceria com a Sepan (Secretaria Extraordinária de Proteção Animal), da Sedes (Secretaria de Desenvolvimento Social), da Diretoria de Zoonoses (Vigilância Ambiental em Saúde), da SES (Secretaria de Saúde), do BPMA (Batalhão de Polícia Militar Ambiental) e outros órgãos.

