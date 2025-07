Governo do DF publica orçamento de 2026 que autoriza 65 mil contratações Texto autoriza R$ 71,7 bilhões para exercício financeiro do próximo ano; R$ 27,7 bilhões são de recursos do Fundo Constitucional Brasília|Do R7 24/07/2025 - 08h53 (Atualizado em 24/07/2025 - 08h53 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA O GDF publicou o orçamento de 2026, totalizando R$ 71,7 bilhões.

O orçamento prevê a contratação de 65.395 novos cargos com um impacto de R$ 9,7 bilhões.

A LDO autoriza a criação de até 6.953 cargos com previsão de R$ 400 milhões de impacto.

Recursos do FCDF serão destinados a segurança pública, saúde e educação na capital. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

CLDF aprovou a LDO no final de junho de 2025 Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília - Arquivo

O GDF (Governo do DF) publicou nesta terça-feira (23) a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) com orçamento de R$ 71,7 bilhões para o exercício financeiro de 2026. O valor é de R$ 44 bilhões em receitas próprias e R$ 27,7 bilhões de recursos do FCDF (Fundo Constitucional do DF). Além disso, o texto autoriza a nomeação de 65.395 cargos, com impacto financeiro previsto de R$ 9,7 bilhões.

Thiago Conde, secretário-executivo de finanças, planejamento e orçamento da Seec (Secretaria de Economia) explica que a LDO é uma peça de planejamento. “É com essa diretriz que garantimos os recursos para despesas obrigatórias e viabilizamos contratações, concursos e novos investimentos”, detalha.

A LDO de 2026 também autoriza a criação de até 6.953 cargos, com previsão de R$ 400 milhões de impacto. Segundo a coordenadora de propostas de diretrizes orçamentárias da Seec, Rafaella Corado, o texto é “meramente autorizativa”.

“Para que essas autorizações sejam implementadas é preciso levar em consideração outros fatores ー como estudo de viabilidade com base em expectativa de receita e despesa e fatores extemporâneos e legislações como a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), por exemplo”, explica.

A LDO foi aprovada pela CLDF (Câmara Legislativa do DF) no final de junho e seguiu para sanção de Ibaneis Rocha.

Fundo Constitucional

Dos recursos do FCDF, R$ 12,72 bilhões serão destinados à segurança pública, R$ 9 bilhões à saúde e R$ 6,02 bilhões para a educação.

O fundo é uma verba que o governo federal repassa ao Distrito Federal por ser a sede dos Poderes da República e é usada para ajudar no custeio da segurança pública, da saúde e da educação da capital.

