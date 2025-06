Calamidade pública: Câmara aprova projeto para facilitar liberação de recursos Projeto foi apresentado pelo governo e flexibiliza medidas para o enfrentamento emergencial a desastres Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 02/06/2025 - 15h42 (Atualizado em 02/06/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeto na Câmara quer facilitar parcerias e liberação de recursos em situações de calamidade Tânia Rêgo/Agência Brasil (Arquivo)

A Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira (2) uma proposta para facilitar a liberação de recursos em situação de calamidade pública.

O projeto flexibiliza regras para parcerias feitas entre a administração pública e organizações da sociedade civil diante de casos emergenciais que tenham sido indicados a níveis federal ou estadual. O texto segue para análise do Senado.

A proposta foi apresentada pelo governo com a intenção de acelerar as respostas a desastres e dar mais segurança jurídica à gestão pública na liberação de valores.

Pelo texto, há possibilidade de liberação de recursos de acordo com “necessidades circunstanciais”. O projeto também prevê a possibilidade de parcerias emergenciais para enfrentamento à calamidade pública.

‌



A proposta ainda permite a alteração de planos de trabalho de parcerias que estejam em andamento, para dar respostas mais adequadas, conforme a situação emergencial.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A aprovação foi defendida pela relatora, Jack Rocha (PT-ES), para facilitar respostas a situações urgentes.

‌



“Necessidade de garantir que a administração pública tenha flexibilidade e mecanismos adequados para agir rapidamente em situações de calamidade pública”, defendeu a deputada.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp