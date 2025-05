Câmara cria grupo de trabalho para discutir reforma administrativa Grupo vai ter 45 dias de funcionamento Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/05/2025 - 16h14 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Câmara cria grupo de trabalho sobre reforma administrativa Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados publicou, nesta quinta-feira (29), um ato para criar um grupo de trabalho que discutirá propostas para uma reforma administrativa na máquina pública. A ação ocorre na esteira de o Congresso criticar o aumento em algumas taxações no IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O deputado federal Pedro Paulo (PSD-RJ) vai coordenar o grupo, composto por 13 deputados federais. O grupo vai funcionar por 45 dias, quando terá de entregar uma proposta final.

Segundo Paulo, os trabalhos já começaram antes mesmo da formalização do grupo. “Ontem, eu e os deputados Zé Trovão e Fausto Júnior, junto com a equipe técnica, nos reunimos com a Ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, e já apresentamos uma prévia do que será debatido ao longo desse prazo, incluindo um calendário com datas de entrega a cumprir”, explicou.

Segundo ele, a cobrança de mais eficiência do serviço público começa pelo próprio exemplo do grupo de trabalho. “Se nós queremos a eficiência da máquina pública, é preciso que esse movimento comece pelo nosso trabalho. Entregaremos o material no prazo acordado”, finalizou.

‌



Aumento no IOF

Motta tem defendido uma reforma administrativa com alternativa ao aumento de impostos, a exemplo do aumento em algumas alíquotas do IOF, previsto em um decreto do governo federal.

Na noite da quarta-feira (28), antes da reunião, Motta chamou o decreto de “infeliz” e disse que a Câmara trabalha para avançar em pautas positivas para o Brasil, como uma reforma administrativa.

‌



Na semana passada, o governo anunciou o aumento do IOF para algumas modalidades de transação. Contudo, horas depois Haddad recuou em parte do decreto por “necessidade técnica”.

Na sexta-feira (23), o governo publicou um decreto que mantém em zero a alíquota do IOF sobre aplicação de investimentos de fundos nacionais no exterior. O texto original da medida, contudo, previa um aumento de 3,5% para essa operação.

‌



O decreto também mantém em 1,1% a alíquota sobre remessas para o exterior destinadas a investimentos — esse valor também subiria para 3,5% antes do recuo do governo. O aumento na taxação do IOF foi apresentado entre as medidas de revisão do Orçamento de 2025.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com o recuo, o governo estuda outras formas de compensar o bloqueio, com o corte de outras despesas ou com o anúncio de novas medidas de arrecadação. Segundo Haddad, a gestão tem até o fim desta semana para decidir como vai realizar a compensação.

Em paralelo, congressistas trabalham para derrubar o aumento com um projeto de decreto de legislativo.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp