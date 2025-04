Câmara aprova aumento de pena por injúria racial contra mulher ou idoso Texto agora segue para análise do Senado Brasília|Do R7 15/04/2025 - 18h02 (Atualizado em 15/04/2025 - 18h06 ) twitter

Câmara aprova aumento de pena de injúria racial contra mulher ou idoso Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 15/04/2025

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (15), um projeto de lei que aumenta a pena para o crime de injúria racial quando cometido contra mulheres e idosos. De autoria da deputada federal Silvye Alves (União-GO), a matéria altera a Lei Antirracismo, aumentando a pena em 1/3 a 2/3 em tais casos. Atualmente, a legislação estabelece a reclusão de dois a cinco anos. O projeto segue agora para o Senado.

A autora da proposta afirma que as mulheres e os idosos são os principais alvos do crime de injúria racial, que ocorre quando uma pessoa é insultada com palavras preconceituosas em razão da sua raça, cor, etnia ou origem.

“É justo que a pena torne-se mais gravosa no crime de injúria racial a fim de que o rigor da lei os protejam com mais eficácia”, disse Silvye.

No plenário, a proposta foi relatada pela deputada Daiana Santos (PCdoB-RS). Em seu parecer, ela ressalta que, na maioria dos casos de injúria racial, as vítimas são mulheres. Ela citou ainda um estudo da Faculdade Baiana de Direito, do portal jurídico Jusbrasil e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

“Medidas como a ora analisada, portanto, buscam conferir a esses atos a gravidade que eles de fato possuem”, defendeu.

