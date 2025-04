Câmara seguirá com suporte médico e de segurança a Glauber Braga durante fim de semana Em greve de fome desde quarta-feira, deputado tem previsão de seguir em protesto nos próximos dias Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 11/04/2025 - 17h23 (Atualizado em 11/04/2025 - 17h27 ) twitter

Glauber Braga passa noite em plenário da Câmara como protesto ao Conselho de Ética Kayo Magalhães/Enquadrar/Estadão Conteúdo

A Câmara dos Deputados seguirá com suporte médico e de segurança ao deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) ao longo protesto do parlamentar nas dependências da Casa.

Ao R7, a assessoria da Câmara confirmou continuidade no fornecimento dos serviços, mesmo no fim de semana. Não havia indicação, até esta sexta-feira (11), de até quando seguirão as ações de protesto do deputado.

Glauber Braga está em greve de fome desde quarta-feira (9), como forma de contestar a decisão do Conselho de Ética, que votou pela perda do cargo dele como parlamentar. A punição foi indicada como resposta à agressão contra um militante do MBL (Movimento Brasil Livre), em abril do ano passado.

A avaliação de aliados é de que a decisão do Conselho foi desproporcional. Políticos sustentam que Glauber reagiu a provocações que haviam sido feitas pelo manifestante. A alegaão é de que o envolvido, Gabriel Constenaro, teria perseguido o deputado em outros momentos antes do episódio na Câmara.

No momento, o partido avalia recurso que será encaminhado à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e cobra por um posicionamento da presidência da Câmara.

Um dos desafios previstos para os próximos dias é o esvaziamento da Câmara. Por causa do feriado, as votações da próxima semana passaram para a forma remota, o que provocará ausências dentro da Casa.

