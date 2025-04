Glauber Braga mantém protesto na Câmara com greve de fome contra a cassação do mandato Deputado continuará acampado dentro do Congresso; aliados questionam condução e decisão do Conselho de Ética Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 10/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h56 ) twitter

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) é alvo de um processo que pode levar à cassação do mandato na Câmara Lula Marques/Agência Brasil - Arquivo

Em greve de fome que leva mais de 30 horas, o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ) confirmou, nesta quinta-feira (10), que irá manter ações de protesto nas dependências da Câmara em defesa ao mandato parlamentar.

A previsão é de que o político siga na sala em que o Conselho de Ética aprovou cassação do mandato. O caso diz respeito a uma agressão dele a um militante do MBL (Movimento Brasil Livre), em abril do ano passado. O grupo de parlamentares formou maioria para que a punição seja de perda do mandato.

Glauber passou a última noite na sala de votação e seguirá no local até sexta-feira (11). Um ato ecumênico, com apoiadores, também reforçou a previsão de que as ações devem se estender ao longo dos próximos dias.

Um dos desafios, também citados pelo grupo, é o esvaziamento da Câmara na próxima semana. Por causa do feriado, as votações passaram para a forma remota, o que provocará ausência dentro da Casa.

No momento, o partido avalia recurso que será encaminhado à CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e cobra por um posicionamento da presidência da Câmara.

Deputados do PSOL consideram que a decisão do Conselho foi desproporcional e sustentam que Glauber reagiu a provocações que haviam sido feitas pelo manifestante. A alegação é que Gabriel Costenaro já havia procurado o deputado em outros momentos e, no dia, fez declarações contra a mãe do parlamentar, que estava doente.

“Um parlamentar envolvido na tentativa de golpe de Estado, com processo na Mesa Diretora, nem sequer chegou ao Conselho de Ética. E agora o Glauber, que reagiu diante de uma provocação com a relação à sua mãe, está tendo a pena máxima, que é de cassação e oito anos de inelegibilidade. Isso é muito grave”, afirmou Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

A assessoria de Glauber informou que o deputado tem ingerido apenas isotônico e água durante o protesto. “Glauber está há mais de 30 horas sem comer e sem sair da Câmara dos Deputados. O parlamentar dormiu no chão do Plenário 5, onde foi realizada a reunião do Conselho de Ética. Glauber vai permanecer no local nesta quinta-feira (10), onde também irá dormir”, diz trecho de comunicado.

