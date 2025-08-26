Câmara vota PEC das ‘prerrogativas’ na quarta-feira, dizem líderes Texto prevê que parlamentares não podem ser afastados do mandato por decisão judicial Brasília|Do R7 26/08/2025 - 16h13 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h40 ) twitter

Há possibilidade de que seja incluído no texto o fim do foro privilegiado a políticos Vinicius Loures / Câmara dos Deputados - 26/08/2025

A Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira (27) a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que amplia a proteção a deputados e senadores contra decisões judiciais.

A decisão foi tomada durante reunião de líderes da Casa na tarde desta terça-feira (26). Os líderes do União Brasil, deputado Pedro Lucas (MA), e do PP, deputado Dr. Luizinho (RJ), confirmaram a informação.

“Até amanhã, a gente vota”, disse Lucas. “Não sei [se vota] os dois turnos, mas começam a votar amanhã”, prosseguiu.

Na semana passada, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), retomou a tramitação da PEC e designou o deputado federal Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) como relator.

Até o momento, não há um parecer sobre o texto, mas, conforme Lucas, o relatório pode ser divulgado ainda nesta terça. O texto tem o apoio da ampla maioria do colégio de líderes.

Na semana passada, o relator iniciou diálogo com as bancadas para coletar sugestões ao texto. A proposta já foi aprovada na CCJ (Comissão Parlamentar de Inquérito) e na comissão especial da Câmara.

Há possibilidade de que seja incluído no texto o fim do foro privilegiado a políticos e uma permissão do plenário da Câmara ou do Senado para que investigações contra parlamentares avancem.

Mais alinhada ao STF (Supremo Tribunal Federal), a ala governista manifestou a preocupação de que a tramitação da PEC “contamine” o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), previsto para iniciar em 2 de setembro. O relator, contudo, garante que “são coisas diferentes”.

Entenda a PEC

Conhecida como PEC das prerrogativas parlamentares, a matéria aguarda a votação em plenário desde a gestão de Arthur Lira (PP-AL) à frente da Câmara.

De autoria do ministro do Turismo, deputado licenciado Celso Sabino (Republicanos), o texto prevê que deputados e senadores não podem ser afastados do mandato por decisão judicial e que, se presos em flagrante por crime inafiançável, devem ficar sob custódia da Casa à qual pertencem até que o plenário decida sobre a manutenção ou revogação da prisão.

A PEC ainda estabelece que os parlamentares não podem ser responsabilizados civil ou penalmente. Além disso, que medidas cautelares que afetem o mandato, como prisão domiciliar ou uso de tornozeleira eletrônica, só terão efeito se confirmadas pelo plenário do STF, que julga deputados e senadores.

