Motta quer celeridade e define relator de PEC que amplia proteção a parlamentares Eventual votação do texto deve ser discutido em reunião de líderes nesta quarta-feira (20) Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 20/08/2025 - 15h55 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h06 )

Relator, o deputado Lafayette de Andrada diz ainda estudar texto da PEC Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 10/06/2025

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), retomou a discussão e pediu celeridade na apreciação de uma PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que amplia a proteção a deputados e senadores. Na terça-feira (19), ele ainda definiu o deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) como relator do texto.

“Cumpre ao relator ser construtor de caminhos que levem a um texto-base capaz de orientar a deliberação da matéria, ensejando o entendimento entre as diversas forças políticas ou, ao menos, a tomada da decisão possível, considerado o panorama partidário que compõe a Casa”, disse Motta em decisão.

Conhecida como PEC das prerrogativas parlamentares, a matéria já foi aprovada, em 2021, pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e por comissão especial.

Desde a gestão de Arthur Lira (PP-AL), o texto aguarda a votação em plenário. Contudo, ontem, Motta retomou a discussão sobre o texto.

A eventual votação da PEC será discutida nesta quarta-feira (20) em reunião de líderes partidários, mas Andrada explicou ao R7 que a ideia é votar a PEC o quanto antes.

“[Motta] ele mencionou que não deseja demorar muito com esse assunto”, disse o deputado. O relator ainda declarou que “estuda” o texto para apresentar um parecer.

Entenda a PEC

De autoria do ministro do Turismo, deputado licenciado Celso Sabino (Republicanos), o texto prevê que deputados e senadores não podem ser afastados do mandato por decisão judicial e que, se presos em flagrante por crime inafiançável, devem ficar sob custódia da Casa a qual pertence até que o plenário decida sobre a manutenção ou revogação da prisão.

A PEC ainda estabelece que os parlamentares não podem ser responsabilizados civil ou penalmente. Além disso, que medidas cautelares que afetem o mandato, como prisão domiciliar ou uso de tornozeleira eletrônica, só terão efeito se confirmadas pelo plenário do STF (Supremo Tribunal Federal), que julga deputados e senadores.

